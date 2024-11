La FA investiga al árbitro David Coote también por supuesto amaño de partidos

LONDRES, 27 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) está investigando "con carácter de urgencia" las acusaciones de que el árbitro David Coote discutió con un aficionado sobre la posibilidad de mostrar una tarjeta amarilla antes de un partido para que este se beneficiara económicamente.

Según The Sun, Coote, de 42 años, que niega rotundamente cualquier irregularidad, discutió la posibilidad de amonestar al entonces jugador del Leeds Ezgjan Alioski con un seguidor del club el día antes de un partido en octubre de 2019, para que este apostara y se beneficiara económicamente.

El periódico alega que después de que Coote amonestara al jugador, el colegiado envió un mensaje de vuelta a su amigo. "Espero que hayas respaldado lo discutido", escribió.

No obstante, Coote se defendió en un comunicado, en el que negó "rotundamente estas acusaciones falsas y difamatorias". "Sean cuales sean los problemas que haya podido tener en mi vida personal, nunca han afectado a mi toma de decisiones en el campo. Siempre he mantenido la integridad del deporte en la más alta consideración, arbitrando partidos imparcialmente y lo mejor que he podido", expresó.

Desde la FA expresaron que se tratan de "acusaciones muy graves", por lo que ahora investigan al árbitro "con carácter de urgencia". Y es que Coote ya estaba siendo investigado por Professional Game Officials Limited (PGMOL) y por la Federación, después de que aparecieran unas imágenes en las que aparecía haciendo comentarios despectivos sobre el Liverpool y su ex entrenador, Jürgen Klopp.

La UEFA también designó a un inspector de ética para investigar un vídeo, publicado por The Sun, que supuestamente muestra a Coote esnifando polvo blanco durante la Eurocopa de Alemania del pasado verano.

Sobre esta última acusación, un portavoz de la PGMOL declaró que "es necesario esclarecer los hechos a la luz de estas graves acusaciones". "Adoptamos un enfoque de tolerancia cero ante cualquier infracción de nuestro Código de Conducta en materia de Integridad. Nos comprometemos a tomar las medidas oportunas en caso de que se demuestre cualquier infracción de dicho Código", expresó.

"David Coote sigue suspendido y sujeto a un proceso disciplinario en curso por parte de PGMOL, independiente de la investigación sobre este asunto que se llevará a cabo de forma independiente por la FA. No haremos más comentarios por el momento", agregó.