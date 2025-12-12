FC Barcelona - CA Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al CA Osasuna en el Spotify Camp Nou, en la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, un encuentro al que los blaugranas llegan en estado de gracia tras sumar cuatro victorias consecutivas, una racha que buscarán ampliar en este duelo frente al equipo 'rojillo' y aumentar de forma provisional su ventaja en liderato.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.

CA Osasuna: Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Aimar Oroz, Torró; Víctor Muñoz, Budimir y Rubén García.

HORA Y FECHA

DÓNDE VER

