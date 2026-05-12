El FC Barcelona mantiene el reto de cerrar una liga de 100 puntos y con pleno en casa

Los jugadores del FC Barcelona durante la celebración en el Spotify Camp Nou de la consecución de LaLiga EA Sports 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona de Hansi Flick, una vez conseguido el título de LaLiga EA Sports, afronta las tres últimas jornadas con todavía varios retos que pueden servir de motivación a su plantilla como los de alcanzar los 100 puntos y conseguir el pleno de victorias en el Spotify Camp Nou.

El pasado domingo, en el Clásico ante el Real Madrid, se cerró el segundo título de Liga del conjunto 'culer' con el técnico alemán y ahora le toca al vestuario intentar no dejarse llevar. Y para ello, retos como el de llegar a los 100 puntos a final de temporada, algo que tan sólo el Real Madrid 2011-2012, a las órdenes de José Mourinho, y el FC Barcelona 2012-2013, con Tito Vilanova como entrenador, han sido capaces de lograr. Una centena de puntos que tiene en su mano el conjunto catalán, que suma actualmente 91 y que necesita ganar los tres partidos que le restan.

Tres triunfos que, además de igualar la mejor puntuación en la historia de LaLiga EA Sports, supondría otros dos hitos en la historia del fútbol español y del club. El pleno ante Deportivo Alavés, Real Betis y Valencia CF supondría que los azulgranas alcanzaran las 33 victorias en Liga, un número al que no llegaron ni el equipo catalán ni el merengue en 2012 y 2013, quedándose ambos en 32 triunfos.

Más factible parece que el equipo de Flick consiga ganar el próximo fin de semana en el Spotify Camp Nou al Real Betis, con lo que conseguiría un pleno de victorias como local. 57 puntos de 57 en juego ante su público, un hito que no ha conseguido ningún equipo en el actual formato de la competición --20 equipos--. Sí que lo consiguieron el FC Barcelona (1948-1949, 1952-1953 y 1959-1960), el Real Madrid (1959-1960) y el Athletic Club (1931-32 y 1933-34). De hecho, la Juventus (2013-2014) es el único equipo de las cinco grandes ligas en lograrlo con 20 equipos.

Y el último objetivo que depende cien por cien de los de Flick es el de encadenar, por segunda vez en su historia, dos temporadas logrando marcar 100 o más goles, algo que ocurrió, de forma más consecutiva, entre 2012 y 2017. Hasta el momento son 91 los tantos marcados por el Barça, que en su primer año con el técnico alemán anotó 102 y que necesitará su mejor versión ofensiva en los tres partidos que restan.

Por último, también podrían igualar o superar otros récord que demostrarían la superioridad del equipo 'culer' en la competición doméstica. Así, está en su mano el lograr la mayor distancia de puntos con respecto a un segundo clasificado, hasta el momento situada en 15 unidades, también con el Barça como protagonista, en la temporada 2012-2013, igualmente sobre el Real Madrid, actualmente a uno menos.