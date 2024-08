El FC Barcelona se repone a un mal inicio y empata con el Milán en su adiós a Estados Unidos

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona pondrá rumbo de vuelta a España con buenas sensaciones después de una gira de pretemporada en los Estados Unidos con la buena noticia de no haber encajado ninguna derrota tras empatar este martes (2-2) ante un AC Milán italiano con más ritmo y que aprovechó la mala salida de su rival.

El equipo blaugrana sigue buscando asimilar lo antes posible los conceptos de su nuevo técnico, el alemán Hansi Flick, a poco más de una semana de iniciar LaLiga EA Sports en Mestalla ante el Valencia, y regresará a casa con un balance de dos empates y una victoria siempre moralizante en el Clásico.

De todos modos, a la espera de trabajar ya con todas sus piezas, el Barça estuvo cerca de irse de los Estados Unidos con una derrota por culpa de un flojo arranque que le hizo verse abajo en el marcador por 0-2, pero se encomendó a Robert Lewandowski, el joven Pau Víctor, otra vez dejando buenas sensaciones, y Raphinha, para equilibrar las cosas antes de caer en los penaltis.

No había pasado cuarto de hora en Baltimore cuando el siete veces campeón de Europa ya mandaba claramente en el marcador. El exmadridista Luka Jovic le ganaba la partida al joven Sergi Domínguez para empujar a la red un buen pase de Christian Pulisic, que minutos después haría el segundo batiendo por arriba y algo escorado a Marc-André ter Stegen.

El Milán se frotaba las manos con la posibilidad de ser capaz de ganar en la pretemporada al Real Madrid y al FC Barcelona, pero este se fue asentando y se fue haciendo con el control del partido. Así, logró recortar pronto distancias por medio de Lewandowski, que tiró de calidad para poner en la red desde fuera del área un suave lanzamiento en el minuto 22.

Pese a este tanto y el dominio, el Barça no sacó mucho partido a su dominio en forma de ocasiones salvo un intento de Raphinha, aunque sí aprovechó su ocasión al poco de iniciarse los segundos 45 minutos. Pau Víctor recibió un buen pase a la espalda de la zaga 'rossonera' y envió un rápido centro para que Lewandowski igualase el partido. El 2-2 no varió demasiado el choque, el Milán aguantó bien y el conjunto de Flick no logró generar más, y terminó cayendo en la tanda de penaltis.