Las fechas clave de LaLiga EA Sports 26-27

Archivo - El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante El Clásico de la temporada 2025-26 en el Santiago Bernabéu. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga EA Sports arranca este fin de semana con la disputa de parte de la primera jornada, una temporada en la que los Clásicos y los derbis regionales volverán a ser encuentros destacados, con el retorno del gallego, y que vivirá un parón de selecciones más largo de lo habitual.

La competición regresa a LaLiga EA Sports este fin de semana, pero no lo hace por la disputa del pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que provoca una inusual configuración de la primera jornada, con seis de los 10 partidos de la primera jornada de Liga entre el sábado y el miércoles. El resto se celebrarán entresemana entre la jornada 2, que arranca el jueves 20, y la 3, para permitir el descanso de los internacionales. Por otro lado, la última fecha del campeonato se disputará el 30 de mayo.

Más allá de la primera y la última jornada, los Clásicos serán los dos platos fuertes del campeonato. En esta ocasión tendrán fechas muy similares a los de esta pasada temporada, con el primero en la décima jornada, el 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou, y el de vuelta en la 35 en el Santiago Bernabéu el 9 de mayo, que se antojaría decisivo una vez más ya que restarán solo tres jornadas para la conclusión de la Liga.

Por su parte, el Real Madrid se medirá al Atlético de Madrid primero en el Riyadh Air Metropolitano en la jornada 7 (20 de septiembre) y le recibirá en la 30 del 4 de abril, mientras que el conjunto blaugrana y el colchonero se verán las caras en la jornada 12 (8 de noviembre) en Madrid, y en la 23 (7 de febrero) en la Ciudad Condal.

En cuanto al derbi catalán, el primero de ellos se vivirá en la jornada 18 (3 de enero) con el Espanyol como local y la vuelta en la 32 (18 de abril). También estarán marcadas en rojo las jornadas 18 y 32 para los aficionados de Celta, Deportivo de A Coruña, Valencia y Levante. El 3 de enero, en Balaídos, RC Celta y Deportivo volverán a enfrentarse en la máxima competición nacional casi siete años después del último derbi gallego, mientras que Riazor acogerá la vuelta el 18 de abril. También vivirán en esas fechas el derbi de la ciudad del Turia el Valencia y el Levante, con la ida en el Ciutat y la vuelta en Mestalla.

Un Mestalla que se despedirá del fútbol español esta temporada, y que visitarán Barcelona y Real Madrid en las jornadas 4 y 12, respectivamente. También destaca la visita del Athletic Club de la jornada 9, ya que los rojiblancos son los únicos junto a 'culers' y merengues que han disputado todas las temporadas en las que Mestalla ha albergado partidos del Valencia en la Primera División.

Y fechas clave para el calendario de LaLiga EA Sports 2026-27 serán, como cada año, los derbis sevillano y vasco. 'El gran derbi' de la ida se disputará en la jornada 13 (22 de noviembre) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el de la segunda vuelta tendrá lugar en la jornada 23 (7 de febrero) en el Estadio de La Cartuja. Por su parte, Athletic Club y Real Sociedad medirán fuerzas en la jornada 11 (1 de noviembre) en San Mamés y en la jornada 34 (2 de mayo) en Anoeta.

Además, la vuelta de Málaga y Racing de Santander permitirá recuperar derbis andaluces como el Málaga-Sevilla (jornada 15 y jornada 38) o el Málaga-Real Betis (jornada 11 y jornada 25), o duelos de rivalidad como el Racing de Santander-Athletic Club, que se jugará en El Sardinero en la jornada 18 y en San Mamés en la jornada 30.

Un campeonato que, más allá de la mitad de la primera, sólo tendrá una jornada, la 33, entre semana, entre el 20 y el 22 de mayo, mientras que habrá cuatro ventanas internacionales, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, entre el 9 y el 17 de noviembre, entre el 22 y el 30 de marzo, y entre el 7 y el 15 de junio. La primera de ellas será histórica, ya que por primera vez la actividad de clubes se detendrá durante un periodo tan largo --19 días--.

Finalmente, la Supercopa de España, que obliga también a modificar el calendario, cambia de fechas y en lugar de disputarse en enero, se celebrará entre el 2 y el 7 de febrero en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul (Turquía), ya que este curso no se puede llevar a cabo en Arabia Saudí por albergar el país la Copa de Asia. Allí, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por un título que desde el cambio de formato solo han ganado azulgranas, blancos y el Athletic Club.