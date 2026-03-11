Fede Valverde: "Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma"

Federico Valverde, Real Madrid CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde confesó haber vivido un partido soñado este miércoles con los tres goles (3-0) de la victoria ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, y destacó la "unidad" dentro del equipo para "lograr grandes cosas".

"Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradezco a los compañeros, que me dan la confianza necesaria para poder estar bien, al cuerpo técnico, a la gente, que siempre está apoyando, nos ha ayudado, aunque sea una temporada difícil", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El uruguayo fue el protagonista de la noche redonda del Madrid en el Santiago Bernabéu, noqueando a un City que sufrió la mejor versión de los blancos. "Es un honor para mí. Nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, eso se notó, cuando el equipo está unido, si todos trabajamos juntos puede lograr grandes cosas.

"Seguro (su mejor partido), sobre todo en goles. Disfruté mucho del fútbol, hacía bastante que no disfrutaba de esta forma, estoy contento, pero sobre todo con el triunfo del equipo. Es lo que me pide el entrenador, que intente llegar de segunda línea, que ataque. Hoy teníamos muchos más jugadores para tener el balón en el medio campo, intenté atacar mucho más, me dieron pelotas increíbles", añadió.

Por otro lado, Valverde apuntó que habían trabajado cómo hacerle daño a los ingleses. "Habíamos entrenado bastante cuando sacábamos de portería, que iba a haber espacios atrás porque ellos presionan. Somos jugadores rápidos arriba y lo aprovechamos bien", explicó, lamentando "la pega" del penalti fallado por Vinícius.

"Hay que buscar la pega, pero el trabajo del equipo, el esfuerzo, el equipo seguía trabajando. Los partidos en Mánchester son muy complicados, presionan mucho, tenemos que ir como si el resultado fuera 0-0", terminó.