La Federación Alemana resalta las "ganas de dar batalla" de Joachim Löw

MÚNICH (ALEMANIA), 6 Dic. (dpa/EP) -

El director de la Asociación Alemana de Fútbol (DFB), Oliver Bierhoff, señaló este domingo que no ha barajado un nombre concreto como posible sucesor del seleccionador alemán Joachim Löw, durante una entrevista con el canal de televisión Sky.

"Por supuesto que siempre tienes algo en mente, pero no he hablado con nadie específicamente sobre lo que pasaría si Joachim Löw dejara de ser el entrenador nacional", resaltó Bierhoff.

Tras una serie de reuniones, Löw fue confirmado la semana pasada como seleccionador germano con un contrato que expira a finales de 2022 después del Mundial de fútbol en Catar.

Durante la entrevista, el director de las selecciones nacionales rechazó que hubiese un plan para disputar la Eurocopa 2024 en casa con Jürgen Klopp como técnico. "No puede haber tal plan", remarcó Bierhoff, y añadió que Klopp está ligado contractualmente al Liverpool hasta mediados de 2024.

"La calidad de nuestros mejores entrenadores está fuera de toda duda", dijo en referencia a Klopp y al entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, que fue asistente de Löw cuando Alemania ganó el Mundial de 2014 en Brasil.

En cuanto al debate sobre el posible regreso de los excampeones mundiales Thomas Müller, Mats Hummels y Jérôme Boateng a la selección, Bierhoff reiteró que esa decisión le corresponde exclusivamente a seleccionador. "Es la decisión del entrenador. Tendrá que responder en algún momento", a más tardar en mayo, cuando elija al equipo que jugará la Eurocopa, dijo el director de la DFB.

Bierhoff anunció que Löw dará a conocer próximamente sus conclusiones sobre la estrepitosa derrota de 6-0 ante España y el rumbo que tomará la selección de fútbol de cara a la Eurocopa 2021. "Hablará la semana que viene, puedo garantizarlo", dijo Bierhoff, recalcando las intenciones de Löw de "dar batalla". "Si no tuviera energía y ganas de luchar no continuaría en el cargo", continuó, al tiempo que salió en defensa del seleccionador por no haber hablado antes.

El director de la DFB respondió indirectamente al jefe del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, que el sábado aseguró que había "demasiado Bierhoff y poco Löw" en el debate público. "Es su decisión cuándo habla", enfatizó.