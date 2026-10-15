La Federación Inglesa cree que Infantino "no está capacitado para presidir la FIFA" si no da respuestas

Archivo - Debbie Hewitt, presidenta de la FA. - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 15 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

La presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), Debbie Hewitt, defendió que Gianni Infantino "no es apto para ser presidente de la FIFA" si no responde a las preguntas sobre su plan de inversores privados para el Mundial o sobre el caso del jugador estadounidense Folarin Balogun.

Hewitt, que también es vicepresidenta de la FIFA y miembro del Consejo de la FIFA, intentó pedir cuentas a Infantino este jueves en Zúrich (Suiza), en su primera reunión desde que salió a la luz el plan de la FIFA en relación a Forward Enterprise (FFE) para vender a inversores privados participaciones del Mundial.

La presidenta de la FA afirmó que los miembros del Consejo no habían recibido respuestas a "nada" de lo que habían solicitado "específicamente" en relación con FFE o el incidente de Balogun, en el que la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense quedó suspendida tras una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino.

"Este hombre tiene que responder a esas preguntas, y si no lo hace, no, no está capacitado para ser presidente de la FIFA, y eso fue lo que se expresó en la reunión. Nos ha dicho que le presentemos esas preguntas. Había tantas que ahora le toca a él hacerlo, y hacerlo de forma transparente. Lo mínimo es disponer de los documentos de FFE, porque si no hay nada que ocultar, que los comparta con nosotros", dijo Hewitt.

La FFE salió a la luz públicamente por primera vez en un reportaje publicado en 'The Times' el 28 de julio, en el que se informaba de que Infantino pretendía crear una empresa para gestionar los intereses comerciales de las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, pero quería que se pusiera a disposición de inversores privados una participación minoritaria.

El inversor principal iba a ser Thrive, una empresa fundada por el hermano del yerno del presidente Trump, Josh Kushner, pero Infantino abandonó el plan el 1 de agosto después de que tres confederaciones continentales lo rechazaran.

Hewitt afirmó que Infantino se disculpó este jueves por no haber llevado al Consejo el asunto de la FFE. "Lo lamenta profundamente", reveló. Además, la presidenta afirmó que era "razonable" que Infantino solicitara la presentación de preguntas por escrito. "Nos dio la oportunidad de expresar lo que pensábamos, y creo que cualquiera que no haya dicho lo que pensaba allí, ha perdido su oportunidad*", prosiguió.

"No dispongo de ninguna información nueva que me haga cambiar de opinión respecto a lo que pensaba cuando entré, salvo que tenemos un presidente de la FIFA que se muestra arrepentido por lo ocurrido y, en segundo lugar, una nueva promesa de que recibiremos la información que hemos solicitado", señaló.