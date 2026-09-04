Ferland Mendy, fuera de la lista del Real Madrid para la Fase Liga de la Champions

Archivo - El lateral francés del Real Madrid Ferland Mendy, ante el Manchester City en la Champions 2025-26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo francés Ferland Mendy, actualmente recuperándose de una lesión, se quedó fuera de la lista del Real Madrid para disputar la Fase Liga de la Champions League 2026-27, que se extenderá de este martes 8 de septiembre al próximo 27 de enero.

Mendy, que llegó al Real Madrid en 2019 y posee, entre otros títulos, dos Ligas de Campeones, sufrió el pasado mes de mayo una rotura en el tendón del recto femoral de la pierna derecha y, aunque hace días que ya entrena sobre el césped de Valdebebas, no se conoce cuál será su fecha de regreso a la competición.

Dentro de las 25 fichas del equipo merengue de la Lista A para esta Fase Liga, entra el joven Sergio Martínez, de 19 años, que llegó al Real Madrid este mercado de verano procedente del Real Racing Club. El centrocampista ya se ha entrenado con el primer equipo y está convocado para el encuentro ante el Real Betis de este viernes de la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27.

Los blancos se estrenarán en Champions este martes frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, un partido para el que el portugués José Mourinho no podrá contar con Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, todos ellos sancionados. Además, Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch -en la Lista B- son duda por problemas físicos.

En el FC Barcelona, entran en esta Lista A el egipcio Hamza Abdelkarim y el belga Jesse Bisiwu, que se recupera de una fuerte contusión sufrida en la final de la Copa Catalunya ante el Sabadell. No figura en la relación de 25 futbolistas el sueco Roony Bardghji, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y podría estar gran parte del curso en el dique seco.

Mientras que en el Atlético de Madrid destaca la presencia en esta Lista A de los canteranos Dani Martínez, Arnau Solà y Arnau Ortiz, además del argentino Julián Álvarez, que finalmente no abandonó el club rojiblanco en este mercado estival.