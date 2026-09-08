Fermín López alza la voz contra el 'bullying': "Ser pequeño no tiene por qué hacerte sentir inferior"

El jugador del FC Barcelona e internacional español Fermín López - FUNDACIÓN COLACAO

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Fermín López ha compartido su experiencia con el acoso escolar durante su infancia y adolescencia como protagonista de 'Entrenando contra el bullying', una iniciativa impulsada por la Fundación ColaCao, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Fundación Deporte Joven dentro del Plan ADB2030 II.

Fermín López recuerda que durante su etapa de formación como futbolista sufrió burlas por su físico y, concretamente, por su menor desarrollo respecto a otros compañeros. "Cuando tenía entre 14 y 16 años, mis compañeros se estaban haciendo hombres, mientras yo parecía un niño de 12 años. Siempre había la broma de 'Fermín, el pequeñín'. Al principio te hace gracia, pero ya cuando lo escuchas muchas veces, piensas que no puedes competir con gente de tu edad, que no tienes las mismas fuerzas, te hace sentir inferior", explica.

El futbolista reconoce que aquella situación terminó afectando a su confianza y a su relación con el entorno. "Llevaba la angustia por dentro. Veía que mi momento no llegaba, los demás jugaban y yo no. Pasé muchos momentos duros en la habitación; me afectó porque me aislaba de mis compañeros y me sentía inferior. Esa época fue bastante dura para mí", señala. En esos años, encontró referentes en Leo Messi y Andrés Iniesta, dos jugadores a los que admiraba también porque habían afrontado dificultades físicas similares durante su formación.

"Ser pequeño no tiene por qué hacerte sentir inferior. Al contrario, puedes desarrollar otras cualidades que, en el futuro, te van a servir más que en ese momento", reivindica Fermín, que destaca el papel de su familia para superar aquellos momentos. "Mi mayor apoyo siempre fueron mis padres, porque ellos, aunque estuvieran lejos, me salvaban. Siempre estaban ahí para escucharme y para lanzarme un mensaje positivo, para que no me viniera abajo", relata.

El centrocampista también pone en valor el apoyo que recibió de sus compañeros y amigos durante su etapa en La Masia. "Gracias a ellos he podido soltar lo que llevaba adentro, quizás ser un poco más positivo, sin ello no lo hubiese superado. Todas las personas tenemos unas cualidades muy buenas y creo que te tienes que rodear de gente que te quiera de verdad y tienes que quererte a ti mismo", afirma.

Por último, Fermín reclama dar mayor visibilidad al acoso escolar y alerta del impacto añadido de las redes sociales. "Es importante darle foco al acoso escolar. Antes no se le daba visibilidad y la gente que lo sufría lo llevaba dentro. Además, con las redes sociales los peligros, las inseguridades y las críticas se multiplican, y algo que empieza como una simple broma de un compañero puede generar muchísimas inseguridades", advierte.

El proyecto se articula a través de una plataforma online dirigida a madres y padres que reúne testimonios de deportistas y contenidos de expertos, con el objetivo de sensibilizar sobre el acoso escolar, fomentar la educación emocional y ofrecer herramientas para prevenirlo y actuar ante estas situaciones. La iniciativa utiliza valores asociados al deporte como el respeto, el esfuerzo, la resiliencia, la disciplina y el trabajo en equipo.

La campaña incorporará en próximas entregas los testimonios de deportistas como la futbolista del Paris Saint-Germain Olga Carmona, el atleta con parálisis cerebral Álex Roca, el nadador de natación artística Dennis González y la exjugadora de baloncesto Sofía del Prado, además de las expertas Lucía Galán y Patricia Ramírez, que aportarán claves para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de acoso escolar.