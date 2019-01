Fernando Lamikiz: "El Athletic tiene que hacer un debate profundo para saber a dónde va"

Publicado 21/01/2019 12:38:57 CET

"Hoy probablemente no hubiese destituido a Clemente, la historia del Athletic no se podría escribir sin él"

El expresidente del Athletic Club Fernando Lamikiz invitó a la 'familia' -jugadores y ex jugadores, técnicos y socios, entre ellos- del conjunto vasco a llevar a cabo un "debate profundo" sobre la filosofía de la entidad, se defendió de su gestión en el 'bienio negro' y afirmó que en la actualidad no habría cesado a Javier Clemente por que la historia del club "no se podría escribir sin él".

"Creo que el Athletic tiene que hacer un gran debate. No estoy hablando de cambiar la filosofía si no de saber a dónde vamos. Si todos los jugadores vascos que el Athletic puede fichar estuviesen en el Athletic tendría un equipo de ensueño, pero la pregunta es si vas a poder tener todos esos jugadores. Hace 30 años igual sí, pero ahora no. Yo creo que el Athletic tiene que hacer un debate profundo", indicó en una entrevista a 'El Futbolín' de Radio Popular que recoge Europa Press.

En este sentido, el máximo responsable del Athletic Club entre 2004 y 2006 condideró que la afición del Athletic es, en muchas ocasiones, "extremista". "Nos autoflagelamos diciendo que vamos a desaparecer o por el contrario vamos a ganar la Champions y lo que ocurre y es que no nos damos cuenta es que no hacemos las cosas mal, lo que pasa que los otros equipos ahora tienen más medios que antes para hacer mejor las cosas", argumentó.

Lamikiz, que confesó que dimitió porque era "lo mejor para el Athletic" porque estaba todo "muy crispado", dijo que le "hace gracia" cuando se habla del 'bienio negro' del Athletic en su etapa como presidente. "Yo estuve solamente uno de esos dos años. Aunque la gente es libre para hacer lo que considere oportuno y evidentemente yo no voy a esconder los resultados deportivos de aquella temporada, lo pasamos muy mal y yo el primero. Por eso yo no voy a criticar a nadie por decir que fue una etapa malísima", señaló.

Admitió que él fue el "máximo culpable" del fichaje del entonces jugador de la Real Iban Zubiaurre, que acabó con el caso en los tribunales y una sanción para el Athletic de 5 millones de euros. "Soy el que más ha sufrido. El Athletic está en la obligación de fichar a todos los jugadores que destacan en Euskadi, él era un jugador que destacaba. Estoy seguro que si ese jugador decide firmar con otro equipo no hubiese habido ningún problema con la Real ni con nadie, pero resultó ser el Athletic", indicó.

A su juicio, el principal perjudicado del 'caso Zubiaurre' fue el jugador. "Los 5 millones de euros no los pago el Athletic, la gente no lo conoce pero la gran parte de esos 5 millones de euros los pago el propio jugador y la familia del jugador. Era un jugador joven, con proyección, que había tenido una gran trayectoria siendo internacional en todas las categorías inferiores. No salió como esperábamos", lamentó.

La principal consecuencia fue que parece que debe existir recelo entre el Athletic y la Real. "Yo si no gana el Athletic, yo quiero que gane la Real. Si mañana el Athletic no va a ganar la liga y tengo que elegir un equipo que la gane, yo digo la Real. No entiendo por qué el Athletic y la Real no se tienen que llevar muy bien, se tendrían que llevar extraordinariamente bien", recalcó.

Por otro lado, se arrepintió de la destitución de Javier Clemente como entrenador de los 'leones'. "Al final hubo que tomar una decisión que probablemente fue una decisión equivocada. Hoy día probablemente no hubiese tomado la decisión de destituir a Javier Clemente como mister. Es un grandísimo entrenador y que entiende al Athletic como muy poca gente, la historia del Athletic no se podría escribir sin él", reseñó.

Fue a votor al pasado 27 de diciembre, aunque no quiso desvelar si expresó su apoyo al actual presidente, Aitor Elizegi. "Creo que hay que ir a votar. No te puedo decir a quién vote. Y a partir de ahí salga quien salga todo el mundo tiene que apoyar al nuevo presidente. Cualquiera de los dos candidatos era muy valido, creo que Aitor lo hará muy bien y Alberto también lo hubiese hecho muy bien", comparó.

Para el expresidente rojiblanco, con la 'fábrica' de 'cachorros' de Lezama "se es injusto". "Creo que funciona bien. A veces no somos conscientes y vemos la situación de manera superflua, la natalidad en Euskadi ha caído en picado, han cambiado también las circunstancias de los chavales teniendo muchas posibilidades de ocio. Cada vez es más difícil producir jugadores como si fuese una fábrica porque hay menos materia prima ¿Qué se puede hacer mejor? Seguro que en la vida se puede mejorar en todas las facetas. pero no es fácil".

Por último, aseguró que no le gustaría volver a estar vinculado al Athletic en ningún cargo. "Creo que en la vida hay tiempos para las cosas y las circunstancias cambias, tiene que entrar sangre nueva y el Athletic está ahora en buenas manos. Y saben que si necesitan de mi presencia en un momento determinado va a contar con ella", se ofreció Lamikiz.