Fernando Llorente firma lo que resta de temporada con el Eibar

Archivo - Fernando Llorente durante un partido con el Udinese italiano - Tano Pecoraro/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Deportiva Eibar confirmó este miércoles el fichaje por lo que resta de temporada del delantero español Fernando Llorente, que llega libre para reforzar al conjunto 'armero', actual segundo clasificado de LaLiga SmartBank.

"La Sociedad Deportiva Eibar ha alcanzado un principio de acuerdo con Fernando Llorente para la incorporación del delantero riojano hasta final de temporada, a expensas de que pase al reconocimiento médico. El jugador se encuentra actualmente realizando distintas pruebas médicas en IMQ, Aseguradora Médico oficial del club armero", señaló el Eibar, que recordó que el jugador llega "libre" y que posteriormente certificó su contratación.

Llorente, de 36 años y campeón del mundo con la selección española en 2010, llevaba sin equipo desde que el pasado 30 de junio concluyese su etapa en el Udinese italiano, donde había sido cedido por el Nápoles, club que le fichó en el verano de 2019.

De este modo, el delantero vuelve al fútbol español cinco años después de dejar el Sevilla rumbo a la Premier League para jugar en el Swansea City y con el objetivo de reforzar a un Eibar que aspira a volver a LaLiga Santander tras su descenso de la pasada temporada.

"La fuerza del grupo es el equipo y yo vengo con intención de ser uno más y aportar mi granito de arena. Espero estar pronto en mi mejor forma para poder ayudar al Eibar. Estoy con muchas ganas de empezar y aclimatarme lo más rápido al grupo, sé que será fácil y no me costará mucho porque me han dicho que es un grupo maravilloso", comentó Llorente tras firmar su contrato a los medios oficiales de su nuevo equipo.

El jugador riojano reconoció que el Eibar "está haciendo un gran inicio de campeonato aunque los primeros partidos no fueron como les gustaría". "Han encarrilado un buen número de victorias y está en una situación privilegiada", admitió.