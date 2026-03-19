La FIFA aprueba el reglamento que aumentará la presencia de mujeres en los cuerpos técnicos

Sonia Bermúdez, España - Islandia - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la FIFA aprobó este jueves un nuevo reglamento con el que pretende "transformar el futuro del fútbol femenino", al exigir la presencia de mujeres en los puestos de dirección de los equipos en todas sus competiciones femeninas.

"A partir de este año, cada equipo que participe en las competiciones femeninas de la FIFA deberá garantizar que su entrenadora principal y/o al menos una de las entrenadoras asistentes sea mujer, que al menos un miembro del personal médico sea mujer y que al menos dos de los oficiales sentados en el banquillo del equipo sean mujeres", anunció la FIFA.

La medida se empezará a desarrollar este año en el Mundial Sub-20 femenino, que se jugará en Polonia durante el mes de septiembre, y se aplicará en todas las competiciones de la FIFA de selecciones y de clubes, de todas las categorías de edad. El organismo que rige el fútbol mundial destaca además que se aplicará también el año que viene en la Copa del Mundo de Brasil 2027.

"Hoy en día no disponemos de suficientes entrenadoras. Debemos redoblar esfuerzos para potenciar el cambio y crear estructuras claras, ampliar las oportunidades e incrementar la visibilidad de las mujeres en los banquillos", afirmó la directora general de fútbol de la FIFA, Jill Ellis.

Según la FIFA, la iniciativa forma parte de la estrategia general de garantizar que el rápido crecimiento del fútbol femenino vaya de la mano de un aumento de la representación femenina en los puestos técnicos y de liderazgo. "A pesar de la considerable expansión del deporte en todo el mundo, sigue habiendo más hombres que mujeres en los cargos técnicos", dice la FIFA.

Desde 2021, la FIFA ha ayudado a 795 entrenadoras de 73 federaciones miembro con su programa de becas de formación, al poner a su alcance titulaciones y oportunidades profesionales avanzadas. Asimismo, gracias al programa del legado de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026, se han ofrecido a clubes de la primera y segunda categoría de la Superliga Femenina de Inglaterra becas de formación técnica para las mujeres que cursan la licencia A y la licencia Pro de la UEFA.

Por otro lado, la tercera edición del Programa de mentoría para entrenadoras de élite, puesto en marcha en 2025, empareja a 20 entrenadoras con proyección de todo el mundo con 20 entrenadores de reconocida experiencia. Por último, la FIFA ha desarrollado la estructura de desarrollo de formadoras de entrenadoras de la FIFA, a fin de ampliar la red mundial de técnicos capaces de formar a la próxima generación de entrenadoras.