FIFPRO advierte de la carga de partidos en el fútbol femenino y alerta de una posible huelga

LONDRES, 12 Dic. (dpa/EP) -

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha advertido de que las jugadoras profesionales podrían plantearse ir a la huelga si los periodos de descanso obligatorios no forman parte del próximo calendario de partidos internacionales femeninos, resaltando la excesiva carga de partidos de algunas jugadoras como la española Aitana Bonmatí.

En un informe publicado el viernes, el sindicato asegura que en el fútbol profesional femenino existe actualmente un "ecosistema de dos niveles", en el que las exigencias a las jugadoras de élite siguen creciendo mientras que en las categorías inferiores no se toman medidas significativas.

Las 15 mejores jugadoras de la base de datos de seguimiento de FIFPRO disputaron 50 partidos o más en la temporada 2024-25, la primera vez que esto ocurría desde que comenzó el seguimiento en 2020-21.

El informe revela que la española Aitana Bonmatí, jugadora del Barça, jugó 60 partidos con su club y con su país, y que el 57% de esos encuentros se disputaron "seguidos", con menos de cinco días entre ellos. Por su parte, Alessia Russo, delantera del Arsenal inglés, jugó 57 partidos y tuvo un porcentaje aún mayor que Bonmatí (61%).

El Director de Fútbol Femenino de FIFPRO, Alex Culvin, afirmó que, a pesar de las crecientes exigencias, sigue existiendo un abismo entre los recursos destinados a la recuperación de las futbolistas en comparación con sus homólogos masculinos. El calendario internacional femenino de 2026 a 2029 ya es inamovible, pero Culvin afirmó que la introducción de periodos de descanso podría ser una cuestión fundamental para el siguiente, de 2029 a 2031.

"Siempre decimos que las huelgas son la última bala del revólver. Lo que es muy evidente en la comunidad del fútbol femenino es que las jugadoras siempre están alineadas, y existe un alto grado de solidaridad entre las futbolistas. Se trata de jugadoras que han crecido enfrentándose a la discriminación y la marginación sólo por querer jugar al fútbol, por lo que la defensa y el activismo están arraigados en muchas jugadoras", señaló Culvin.

Además, advirtió de que "si no se escucha a las jugadoras" tendrán que "actuar de otra manera". "En la próxima ronda de consultas, los periodos de descanso obligatorios serán nuestra principal salvaguarda. En ausencia de descanso obligatorio, creo que hablaremos con las jugadoras y les diremos: 'Vale, una vez más no hemos conseguido que esto supere la línea. ¿Qué queréis hacer?'. Tener periodos de descanso dentro del calendario que sean intocables es realmente importante. Obviamente, será algo que defenderemos en la próxima ronda de consultas, no porque la FIFA lo quiera, sino porque los jugadores lo exigen", apuntó.

Culvin aceptó que puede ser difícil imponer un periodo de descanso a escala mundial, y dijo que los periodos de descanso pueden tener que diferir de una confederación a otra. Según el informe, la sobrecarga de las jugadoras en los niveles medio y bajo del fútbol profesional femenino es también un "problema generalizado".

El informe recomienda la expansión de las ligas nacionales y la introducción o renovación de las copas nacionales para ayudar a las jugadoras a desarrollarse y acceder a competiciones más duras y regulares. También apoya la ampliación de la Eurocopa femenina de 16 a 24 equipos.