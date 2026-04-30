La final de la Copa de la Reina cambia a las 20.00 en el Gran Canaria

Archivo - FC Barcelona - Atlético de Madrid, Liga F Moeve Johan Cruyff - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa de la Reina 2025/2026 cambió su horario este jueves a las 20.00 (21.00 hora peninsular), en el Estadio de Gran Canaria el próximo 16 de mayo, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"La final de la Copa de la Reina Iberdrola entre el Barça y el Atlético se disputará a las 20:00 horas (horario insular) en el Estadio de Gran Canaria", anunció la Federación en su cuenta de la red social X y también ambos equipos. La final estaba programada antes para las 18.00 pero se retrasó dos horas.