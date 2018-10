La final de la Copa del Rey se fija para el 25 de mayo a la espera del arbitraje del CSD

Publicado 24/07/2018 13:46:09 CET

LAS ROZAS (MADRID), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó con mayoría absoluta la disputa de la final de la Copa del Rey para el 25 de mayo, fecha que buscaba la propia federación y que entra en conflicto con La Liga, quien pretendía celebrarlo el 20 de abril, por lo que esta fecha todavía está sujeta al arbitraje del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Con 107 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra, la Asamblea General de la RFEF que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) aprobó la disputa del final de la Copa del Rey para el 25 de mayo, cita que se celebrará una vez concluya el campeonato de Liga.

Este fecha era la elegida por el organismo dirigido por Luis Rubiales, que quería que esta competición fuese la que cerrase la temporada en España, pero que no coincidía con los intereses de Javier Tebas, quien buscaba disputarla el 20 de abril, coincidiendo con la Semana Santa.

Al no haber acuerdo entre ambos organismos, y pese a la aprobación por parte de la RFEF, su secretario general, Andreu Camps, señaló que esta fecha no es definitiva y está a la espera de una "resolución" del CSD. "Ya sea si se aprueba o no el calendario, lo sometimos de mutuo acuerdo al arbitraje de la presidenta del Consejo Superior de Deportes (María José Rienda). Sí serán definitivos los emparejamientos de la jornada pero no necesariamente la fecha precisa que se discute", explicó.

Por otro lado, la gran novedad en las competiciones es la presentación de la Primera División B del fútbol femenino, también aprobada en la votación y que buscará solventar la "falta de equilibrio" que existe actualmente en la Segunda División, donde hasta 112 clubes pelean por sólo dos plazas de ascenso.

Esta nueva categoría, dividida en dos grupos, entre Norte y Sur, contará con 16 equipos y supondrá un nuevo avance en el desarrollo de un fútbol femenino que ha ampliado en su nueva edición de la Copa de S.M. la Reina el número de participantes de 8 a 16 equipos, y que celebró por primera vez en la Asamblea de la RFEF el sorteo de la Liga Iberdrola.