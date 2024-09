Flick: "No hay excusas con las bajas, lo podemos gestionar"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que, a pesar de la derrota en Liga de Campeones ante el Mónaco, hay "equipo" y lo han "demostrado", y ha señalado que "no hay excusas" con las bajas y que lo pueden "gestionar", empezando por el partido de este domingo ante el Villarreal.

"Cuando empezamos la temporada dije que no habría excusas. Ahora tenemos el tercer partido en 7-8 días, lo vamos a poder gestionar. Tenemos que ir con cuidado con algunos jugadores que llevan mucha carga de partidos y está bien tener otros jugadores más frescos que puedan jugar. Mañana lo vamos a gestionar, aunque estoy seguro que estarán al 100% los que vayan a salir. Lo estamos gestionando bien también con el equipo médico", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, restó importancia a las ocho bajas con las que afrontará el encuentro. "Es verdad que tenemos ocho jugadores que de momento no están disponibles, pero siempre me centro en los jugadores que pueden jugar. Lo que he visto de Frenkie es que se está recuperando bien, lo cuidamos especialmente porque la situación no ha sido fácil, y puedo decir lo mismo de Gavi. Está muy bien pero necesitan tiempo y los cuidamos", indicó.

El técnico alemán también reconoció que "no" le importa "demasiado" lo que se habla en el entorno sobre la derrota ante el Mónaco. "Lo importante es que tengamos una idea clara. Para nosotros es muy importante, hay que ser honestos con los jugadores, decirles lo que pueden hacer mejor, lo que hacen mal. Los jugadores no jugaron mal. Nos centramos en el partido y somos optimistas de cara a mañana", señaló.

"Hemos analizado el partido ante el Mónaco y también vimos cosas buenas. Sin embargo, perdimos y ahora esperamos este partido contra el Villarreal mañana. Vamos a jugar, vamos a salir con la misma pasión y con la misma intensidad que lo hicimos con 10 jugadores en Mónaco. Tengo sensaciones positivas; es verdad que es el tercer equipo más goleador, están jugando bien, están defendiendo bien, juegan muy bien con el balón, están muy concentrados en el ataque... Es muy bueno verles jugar, pero creo que tenemos muchas oportunidades", prosiguió.

Además, Flick afirmó sobre el inicio liguero que "después de las victorias por la mínima, el 7-0 te ayuda a tener más confianza". "Sé que hemos perdido contra el Mónaco, pero lo que les he mostrado hoy es cómo hemos defendido con nueve jugadores de campo en ese 4-4-1, y lo hicieron realmente muy bien. Tuvimos problemas cuando alguno solo pudo dar el 80-90%. Ya hemos mostrado que podemos jugar muy bien, eso es algo que tiene que ver con la confianza que los jugadores tienen en sí mismos. Eso es lo que me gusta del fútbol español, a todos los equipos les gusta tener el balón, y eso lo vemos también en nuestro equipo. Son compañeros extraordinarios", expuso.

Por otra parte, se mostró convencido de que tanto Marc Casadó como Pedri podrán jugar este domingo. Marc se encuentra mucho mejor hoy y creo que mañana podrá jugar, igual que Pedri. Hoy les hemos cuidado especialmente, con una recuperación con una breve activación. Espero que estén al 100% mañana", apuntó.

En otro orden de cosas, desveló que ha hablado con Eric García sobre su actual posición y sobre su expulsión en 'Champions'. "He hablado con Eric, él sabe la situación en la que está. A él le gusta jugar como defensa central, pero tenemos que pensar en el equipo. En este periodo le necesitamos como número '6'. La tarjeta roja son cosas que pasan, pero creo que lo está haciendo bien, está listo para jugar, no es un problema", explicó.

También habló de Ter Stegen, el otro protagonista de la polémica acción. "Creo que es uno los puntos fuertes de Marc, no sólo hacer paradas, sino también jugar con el balón en los pies. Es uno de sus puntos fuertes, es un estilo de nuestro juego, queremos construir y armar el juego no sólo con balones largos, y muchas veces las jugadas empiezan desde Ter Stegen. Ha reconocido que cometió un error, tú te equivocas, yo me equivoco, somos todos seres humanos, es normal. Tenemos que aprender de los errores, lo hemos analizado y espero que para la próxima vez tengan las consignas claras. Para mí es agua pasada", dijo.

Sobre Ansu Fati, pidió paciencia. "Cuando vuelves de una lesión también tienes que adaptarte. Tenemos muy buena comunicación con él, con el equipo médico y con los preparadores para darle la oportunidad de tener minutos, porque lo necesita para volver como titular. Vamos con cuidado con él, pero lo que he podido ver de su evolución, veo que está ya a otro nivel y que nos puede ayudar mucho", subrayó.

Por último, Flick se mostró crítico con la carga de partidos. "Creo que la FIFA tiene que cuidar a los jugadores. No es la mejor situación para los jugadores, a todos nos encanta ver los partidos y ver a los jugadores jugar a pleno rendimiento, y creo que habría que reducir el número de partidos", finalizó.