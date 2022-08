Florentino Pérez: "Este año se nos ha dado todo bien, nadie puede estar insatisfecho"

Archivo - Reception of Real Madrid Baloncesto in Madrid City Hall

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó el estado de forma del conjunto blanco, que consiguió este míercoles su primer título de la temporada y su quinta Supercopa de Europa al vencer (2-0) al Eintracht, por lo que "nadie puede estar insatisfecho".

"Este año se nos ha dado todo bien, nadie puede estar insatisfecho, pero hay que seguir trabajando. Porque cada día uno trabaja su futuro y eso lo sabe muy bien Carlo Ancelotti y los jugadores", apuntó Florentino Pérez en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El máximo mandatario madridista destacó la ilusión por ganar la Supercopa, que le permite igualar al FC Barcelona y AC Milan con cinco títulos. "Primero hay que hacer méritos para llegar a las finales y después ganarlas. Tenemos un gran equipo y es el resultado de un trabajo bien hecho", dijo.

Preguntado por la trascendencia en el juego de Karim Benzema, quien marcó el segundo de la noche, el presidente calificó al francés como "indiscutible" para llevarse el Balón de Oro. "Ya se lo merecía el año pasado, este año nadie lo duda ya", afirmó.

Preguntado por el recambio de Benzema, Florentino insistió en el fondo de armario en ataque. "Fíjese en todos los delanteros que tenemos, no me preocupa en absoluto. Si se constipa un poquito, tenemos tantos delanteros que no se notará", zanjó.

"Ancelotti gestiona muy bien esta plantilla, es una parte importante del éxito de esta temporada. Lo único que puedo decir es que empezamos el domingo una nueva temporada con una gran ilusión y a día de hoy no contemplamos ningún fichaje más", añadió.

De este modo, el presidente blanco consiguió su 30º título en la sección de fútbol, a uno de Santiago Bernabéu. "En su caso tiene otra historia, es el creador de este gran Real Madrid, no se le medirán solo por los títulos, sino por la obra que ha hecho. He intentado estar a la altura de lo que hizo y con eso ya me conformo", expresó.

Sobre el FC Barcelona, Florentino Pérez opinó sobre su gran rival. "Hay temporadas que las hacemos mejores y peores, pero el Barça es una de las instituciones más importantes del mundo con el Madrid. Lo que tiene que hacer es volver a lo que siempre ha sido. Es bueno para el fútbol español y mundial", sentenció.