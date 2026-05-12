Florentino Pérez comparece esta tarde en rueda de prensa

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el acto de la Bota de Oro de Kylian Mbappé. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la Ciudad Real Madrid, tras la celebración de la Junta Directiva del club, según informó la entidad.

El máximo dirigente del club madridista, de 79 años, responderá a las preguntas de los medios de comunicación, después de semanas convulsas en la entidad blanca, con los jugadores Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde expedientados por la entidad tras una pelea en el vestuario merengue.