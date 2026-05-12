Florentino Pérez descarta dimitir y convoca elecciones

Archivo - Florentino Pérez en el palco del Estadio Santiago Bernabéu - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para convocar elecciones a las que se va a presentar para seguir liderando al 15 veces campeón de Europa, descartando que haya pensado en dimitir.

"Lamento decirles, por lo que me cuentan por ahí, que no voy a dimitir sino que le he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual", ha indicado Pérez en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del club.

El empresario, que ha dejado claro que tiene "una salud perfecta", ha recalcado que lleva trabajando desde el año 2000 "para que los dueños del club fueran los socios, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes".

"He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre", ha subrayado, quejándose de que muchas "aprovechan la situación" para atacarle "personalmente".