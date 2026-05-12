Florentino Pérez: "Me parece peor que hayan sacado a la luz lo de la pelea, pero sabemos quién lo ha contado"

Florentino Pérez durante su comparecencia ante los medios para anunciar que va a convocar elecciones - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, admitió que le parecía "mal" el incidente que habían tenido Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni, pero que le resultado "peor" el que se hiciese público, asegurando que saben "quién lo ha contado" y que lo sucedido es algo que ha vivido durante su mandato, pero que siempre quedó "dentro de la casa".

"Pues me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz porque yo llevo 26 años y le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 en los que dos jugadores o cuatro se peleen, pero queda dentro de la casa", afirmó Pérez en una rueda de prensa convocada de urgencia para anunciar que no iba a dimitir y que se iba a presentar a un nuevo mandato.

En una comparecencia donde fue muy crítico con la prensa y donde apenas tocó temas de actualidad deportiva, el mandatario está "seguro" de que aquellos que han sacado este incidente entre el uruguayo y el francés, ambos multados con medio millón de euros, "no estarán contentos", e insistió en que ha habido jugadores que "se han peleado en todos los años" que lleva como presidente.

"Pero como se pelean los jóvenes. Le das una patada, luego el otro te la devuelve y al final, nada, y son amigos también. Pero lo del caos que han querido transmitir algunos y desde luego no lo voy a aceptar", añadió el empresario. "Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez, pero también sabemos quién lo ha contado", advirtió.

El mandatario madridista recalcó que, a nivel personal, considera que "la filtración es peor porque implica que hay algo más que la pelea". "Y al día siguiente pues no pasa nada, son amigos y se van a tomar un café o lo que sea. Creo que en mis 26 años de historia, es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa", remarcó.

Por este motivo, en un mensaje que repitió durante una comparecencia de más de una hora de duración, dejó claro que la prensa no puede "creerse que son los dueños del Real Madrid". "Tienen que analizar lo que pasa, pero que no digan que porque se peguen dos ya está el caos. Si es que se han pegado todos los años, bueno, todos los días, porque uno le pisa, el otro se cree que es a mala leche y no sé qué dice. Y eso se acaba ahí", aseveró.

"El que lo saca afuera es peor que la reyerta que han tenido entre ellos que, por cierto, son dos chavales fenomenales, muy buenos, y que juegan juntos en el centro del campo. Y dicen que eso ha sido horrible y que acaba con el Real Madrid, que no se puede tolerar en el Real Madrid. Pues yo lo he tolerado durante 'veintitantos' años y no ha pasado nada", sentenció.