Florentino Pérez y el reto de aumentar su legado con un proyecto sólido y 'galáctico'

Florentino Perez attends during his presentation of his candidacy for the presidency of Real Madrid at the Melia Castilla Hotel on May 27, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Florentino Pérez salió ganador de las elecciones a la presidencia del Real Madrid y fue reelegido por los socios que confían ahora en que cumpla con la misión de volver a construir un proyecto ganador y aumentar su legado en el club, con 66 títulos logrados y tras dos temporadas sin grandes trofeos en el fútbol.

El empresario tendrá la difícil misión de recuperar algo de la gloria perdida en estos dos últimos años, donde el FC Barcelona le ha superado en el panorama nacional, y no ha encontrado el abrigo de la Liga de Campeones como en otras ocasiones. De momento, esa tarea en lo deportivo será para el portugués José Mourinho, en quién confió en 2010 para intentar detener al seguramente mejor Barça de la historia.

Florentino Pérez, que volvió al club en 2009 con fichajes de renombre bajo el brazo como Cristiano Ronaldo, Kaká o Karim Benzema, y que también trató de mantener esa filosofía, marcada principalmente en los fichajes en 2019 del belga Eden Hazard, y, sobre todo, la de Kylian Mbappé, al que intentó fichar por primera vez en el verano de 2017 y que no cerró hasta 2024, buscará ese golpe en la mesa con nombres que ilusionen a un madridismo enfadado y disgustado.

Así, el empresario se vuelve a poner ese traje del Florentino de inicios de los 2000, y ya ha anunciado fichajes como el central francés Ibrahima Konaté, el lateral neerlandés Denzel Dumfries y, por encima de todo, el de ese "galáctico total" si salía elegido y que impulse este nuevo proyecto en el que no podrá relajarse pese a haber resistido que entre los socios no se haya visto del todo mal un cambio de rumbo.

Con un sector de la afición disgustado con su figura, hasta estos últimos meses prácticamente intocable en el Santiago Bernabéu, también gracias a los éxitos de los últimos años, Pérez sigue con fuerzas para seguir dirigiendo el club tras una campaña demasiado alterada y donde el equipo se fue derrumbando poco a poco hasta acabar en blanco. El baloncesto tampoco pudo ayudar.

Una de sus primeras misiones, quizá más liderada por la personalidad de 'The Special One', será la de reencontrar la estabilidad en un vestuario aparentemente algo convulso y con incidentes extradeportivos como el protagonizado por Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni, y la de evitar maleducar a su pléyade de estrellas, aquello que le hizo marcharse de forma sorpresiva en febrero de 2006.

Pero también tendrá que elegir cuánta energía destina a sus 'batallas' fuera del terreno de juego. Ya sin comandar el proyecto de la Superliga con la paz firmada con UEFA y la asociación de clubes, el 'caso Negreira', con el que ha sido especialmente duro en el último años, y el dossier que ha enviado al organismo continental, o su tensión inacabable con LaLiga que preside Javier Tebas.

ÉXITOS EUROPEOS Y BATALLAS FUERA DEL TERRENO DE JUEGO

Sin embargo, con Florentino Pérez al mando, la entidad ha tocado la gloria a nivel deportivo, al menos hasta diciembre de 2024, fecha del último título, la Copa Intercontinental. Y es que el mandatario puede presumir de hasta 66 títulos en las secciones de fútbol y baloncesto en sus dos etapas -lejos todavía de los 80 de Santiago Bernabéu-, con una nueva era dominadora en la Copa de Europa en la segunda, con seis Champions entre 2014 y 2022, pero sin continuidad a nivel nacional, con sólo cinco Ligas y tres Copas del Rey.

El baloncesto también despegó, con tres Euroligas (2015, 2018 y 2023), y mandó mucho más a nivel nacional, mientras que consiguió llevar a cabo la nueva remodelación del Estadio Santiago Bernabéu para tener una nueva fuente de ingresos de cara a mantener al club con una solidez financiera que, tal y como ha recordado el empresario, ha ratificado recientemente la revista 'Forbes'.

En este sentido, ahora está por ver si se realizará esa venta a un inversor del 5 por ciento para que dé valor a la entidad, pero sin capacidad de decidir ni de votar, como ha insistido en campaña ante los ataques de su rival, Enrique Riquelme, de una posible privatización.

De todos modos, el mandatario también tendrá que prestar atención a la sección de baloncesto, tras un año en blanco, y si se mantiene a Sergio Scariolo al frente, y si decide igualmente fortalecer al equipo femenino de fútbol para acercarle a un FC Barcelona que sigue lejos.