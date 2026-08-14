Frenkie de Jong: "Estoy muy jodido, no poder jugar me duele mucho"

Archivo - Frenkie De Jong - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona Frenkie de Jong reconoció que está "muy jodido" por la lesión que le mantendrá meses apartado de los terrenos de juego, provocada tras un "accidente" con Países Bajos durante el Mundial, y aseguró que su principal objetivo es recuperarse para volver a jugar cuanto antes, sin marcar una fecha aproximada.

"Estoy muy jodido. Lo que más me gusta es jugar al fútbol y no poder hacerlo me duele mucho. Ha sido una lesión en la que he tenido muy mala suerte, porque fue un accidente. Lo más duro fue comprobar después que la lesión era más grave de lo que esperábamos. No se lo esperaba nadie y ahora toca recuperarme. Lo único que quiero es volver a jugar", explicó De Jong en una entrevista con los medios del FC Barcelona.

El neerlandés detalló que ya está trabajando con los readaptadores físicos siguiendo un plan consensuado con el club. "Ahora estoy trabajando con los readaptadores físicos. Hemos hecho un plan con el que todo el mundo está de acuerdo", señaló.

De Jong aseguró que está completamente centrado en su recuperación y en poner todos los medios a su alcance para regresar en las mejores condiciones. "Quiero concentrarme solo en la recuperación. Hago todo lo posible para estar bien físicamente: la alimentación, el descanso y todo lo que está en mi mano. Ahora estoy haciendo todo lo necesario para volver bien y lo más rápido posible", afirmó.

También agradeció el apoyo que está recibiendo de la afición azulgrana durante este periodo. "Noto mucho su apoyo y eso me hace feliz. El Barça es más que un club y la gente lo cumple en todos los sentidos. Ahora estoy pasando un momento complicado por la lesión, pero siento el apoyo", explicó.

Sobre el equipo, De Jong se mostró optimista ante la nueva temporada. "Tenemos mucha ilusión. Creo que ya tenemos una plantilla muy fuerte y nos estamos reforzando bien. Cada año vamos mejorando. Es un equipo joven, pero que ya ha ganado títulos y seguimos teniendo mucha ambición para conseguir muchos más", apuntó.

El neerlandés destacó especialmente el trabajo de La Masia y valoró los nuevos fichajes del equipo. "Lo de La Masia es una pasada. Cada año aparecen jugadores que quizás no conocemos y, en muy poco tiempo, se convierten en futbolistas muy importantes para el equipo. Creo que forma parte del ADN del club y es algo único que tiene el Barça y se tiene que mantener", aportó.

"En cuanto a los nuevos fichajes, son muy buenos jugadores y también muy buenas personas. Nos van a ayudar muchísimo e intento ayudarles para que se adapten lo más rápido posible", indicó en este sentido.

Finalmente, De Jong señaló que el Barça afronta todas las competiciones con la ambición de volver a ganar y reconoció que la Liga de Campeones tiene un atractivo especial. "Afrontamos todas las competiciones con mucha ilusión. Venimos de ganar en los últimos años, pero nos quedan algunos objetivos. Queremos ganar todo, todos los años, pero está claro que la Champions nos hace mucha ilusión", concluyó.