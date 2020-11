De la Fuente: "Brahim ahora tiene la posibilidad de desarrollar su potencial"

"Pedri puede darnos muchísimo en cualquier posición"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, destacó el reciente rendimiento de su jugador Brahim Díaz, esta temporada en las filas del AC Milan, y explicó que "ahora tiene la posibilidad de desarrollar su potencial" tras haber "evolucionado como futbolista y poder optar a un rol diferente" con su salida del Real Madrid.

"Ha estado en grandísimos equipos como el City, el Madrid y el Milan, y ahí es muy difícil hacerse un hueco. Sin embargo, ahora vive un proceso natural, de crecimiento personal y profesional. Tien un rol diferente porque ha evolucionado como futbolista y en la medida que tenga continuidad y se apueste por él podrá demostrar todavía más lo buen jugador que es", dijo De la Fuente.

"El crecimiento en estas edades es una máxima en todos los jugadores, les falta tiempo de competición en sus clubes y cuando se apuesta por ellos demuestran que son solventes y seguros. Estamos muy contentos con Brahim, siempre viene a la selección muy ilusionado, quiere demostrar y reivindicarse. Ahora tiene esa posibilidad de desarrollar su potencia. Es lógico y normal cuando a alguien se le da esa oportunidad", añadió.

El técnico nacional también fue preguntado por Pedri, una de las novedades en la anterior convocatoria y consolidado dentro de la plantilla. "Independientemente de si entra en un minuto u otro, el rol es muy importante y para nosotros es igual de importante juegue o no desde el incio. Es un jugador claro de ataque, muy versátil y puede jugar en. cualquier posición. Pedri nos puede dar muchísimo", explicó.

De cara al partido de este jueves contra las Islas Feroe, que servirá para empezar a cerrar la fase de clasificación para la Eurocopa 2021, para la que ya está clasificada, De la Fuente dijo que quieren "terminar como corresponde". "Ganando los partidos y haciéndolo bien, crecer sobre la victoria, queremos dejar ese regusto de cara a tener buena sensación en marzo. Queremos que los jugadores aporten y se sientan importantes", apuntilló.

"Es muy importante que perdure el sentimiento de equipo. En esa convicencia de habernos visto los últimos tres meses hemos apreciado una gran mejoría en este sentimiento. Según entiendo el fútbol a mí me da tranquilidad. En eso está claro que vamos mejorando", espetó De la Fuente, que no está preocupado por no haber competido contra otras selecciones del mismo nivel.

"Estamos en una situación similar a todas las selecciones, hemos jugado lo que hemos podido jugar -los de clasificación- y estoy seguro de que los jugadores van a competir y a prepararse bien en sus clubes. Lo que sí me preocupa es que estén todos sanos en marzo, jugando con continuidad y con importancia. Confío mucho en ellos, hay mucho potencial y darán una gran versión ante cualquier rival", agregó.

Por último, en otra de las cuestiones de los medios, el técnico de la Sub-21 fue preguntado por si consideraba mejor la cantera de la Real o del Athletic. "Tanto Real como Athletic son dos claros ejemplos de trabajo formativo, en Lezama se vive del fútbol base y de captar jugadores en ese proceso; y ahora son ciclos porque la Real tiene una generación extraordinaria muy joven, con talento y madurez para su edad. El Athletic seguro que también volverá a aparecer en este sentido".