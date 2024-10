De la Fuente: "Hay que implementar herramientas para apartar a los violentos de la sociedad"

LAS ROZAS (MADRID), 4 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dejó claro que los violentos "usan el fútbol para dar altavoz a otros comportamientos o para tener cierta repercusión por son 'don nadies' en su vida" y consideró que se deben "implementar herramientas" para apartarles del resto de la sociedad.

"Estoy total y absolutamente en contra, el fútbol es una víctima de estos desalmados y violentos que lo usan para dar altavoz a otros comportamientos o para tener cierta repercusión porque son 'don nadies' en su vida. Hay que erradicar estos comportamientos, no sólo en el fútbol, que sí, también en la calle o en el teatro", aseveró De la Fuente en rueda de prensa.

Para el técnico, "los que insultan, no respetan las normas y faltan, tienen que estar fuera de la sociedad". "Los violentos deben estar fuera del fútbol y siempre deben estar al margen de la sociedad, tenemos que implementar herramientas para apartarles de la mayoría que queremos disfrutar en paz de los bonitos espectáculos", sentenció.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que FIFA le retire a España la organización con Portugal y Marruecos del Mundial de 2030 por su situación institucional. "¿Cómo no nos va a preocupar que nos lo quiten? Por lo que representa para el fútbol español, el país, la economía, etc.... Al que no le preocupe es un necio o un ignorante", replicó.

"Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto se normalice para que el Mundial se juegue en España y la final sea también como se está proponiendo en el Bernabéu", añadió el riojano, que fue preguntado por si Vicente del Bosque podría ser un buen presidente de la RFEF por su talante. "Le quiero muchísimo y es un referente en todo, pero a nivel institucional al presidente que lo elija el fútbol de manera democrática, no por imposición", zanjó.