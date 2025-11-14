De la Fuente: "Hay que pensar que a Lamine Yamal le queda todo el tiempo futuro"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dejó claro este viernes que "la mejor de las noticias" debe ser que al joven extremo Lamine Yamal le queda mucho por delante, mientras que pidió tener "los pies en el suelo" pese al gran momento del combinado nacional y aseguró que muchos de sus futbolistas tienen la oportunidad de tener "el mejor premio" que es "hacer historia y quedar en el recuerdo del aficionado".

"Esa es la mejor de las noticias, es que a Lamine Yamal le queda todo el tiempo futuro con nosotros y eso es lo que hay que pensar, en el presente y el futuro. Y el presente es contar con los jugadores que tenemos, maravillosos, para intentar ganar a Georgia y dejar casi sentenciada o aclarada la clasificación, esa es nuestra única ocupación", señaló De la Fuente en rueda de prensa previa al partido.

Después de lo sucedido con el extremo y el FC Barcelona, apuntó que "las relaciones son maravillosas con todos los clubes". "Todo es mejorable. Se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es el rendimiento para ganar a Georgia porque lo estamos haciendo pero queremos hacerlo excelente y de matrícula de honor. Necesitamos seguir mejorando para seguir siendo un equipo más potente y seguir creciendo de cara a nuestro objetivo, que es pelear por el Mundial", zanjó.

El riojano sabe que, "desgraciadamente", van a tener que lidiar con lesiones como están pasando en los últimos parones y no está preocupado de cara al Mundial. "Esperemos que estos futbolistas que ahora están lesionados estén recuperados para entonces, hay mucho tiempo todavía para que se recuperen y pueda contar con ellos en buen estado", indicó.

"Quedan muchos meses por delante, pero el calendario es muy apretado y de mucha exigencia. Intentaremos en cualquier caso de disponer de los futbolistas que podamos y rezar para que no haya más lesiones. Pero, desgraciadamente, seguro que tendremos algún disgusto en esas fechas en las que haya que tomar decisiones", añadió al respecto.

Sobre la visita al Boris Paichazde, espera "realmente un partido complicado, que nada va a tener que ver con lo de hace dos años y medio". "Georgia tiene muy buenos jugadores, futbolistas que están compitiendo al máximo nivel en todas las importantes ligas europeas, en España especialmente. Espero que tengamos nosotros un día al nivel que se espera, máximo, para poder tener posibilidades de sacar adelante este importante partido porque somos conscientes de lo que representa para nosotros", advirtió.

"AQUÍ NO NOS REGALA NADIE"

En caso de no perder, España sumaría 30 partidos oficiales sin hacerlo, quedándose a uno de igualar el récord de Italia, un momento que considera que hay que analizar con calma. "Siempre es ilusionante ver a un país ilusionado con su selección, pero los profesionales somos los que tenemos que poner los pies en el suelo y situar esta realidad. Aquí no nos regala nadie nada, es muy difícil ganar", remarcó.

"Queremos seguir haciendo camino, pero partido a partido y día a día. Creo que de vez en cuando es interesante poner los pies en el suelo todos y decir que es realmente muy difícil lo que está haciendo este grupo, pero queremos seguir creciendo y seguir mejorando", subrayó De la Fuente.

El seleccionador opinó que han recuperado "la importancia que tiene el sentimiento de selección", aunque es algo que "siempre va un poco unido a los resultados". "Creo que hay una generación nueva de aficionados, jóvenes, que están enganchados ahora con la selección, pero esto es un trabajo de todos lo de transmitir este sentimiento de selección", manifestó.

"Y creo que hay que ser en ese sentido autocríticos porque no hacemos todo lo que deberíamos hacer y no es solamente dar alabanzas. Hay que criticar, evidentemente, pero hay que poner en su sitio el papel importante de una selección española. Me encantaría que esto fuera creciendo todavía más, vamos poco a poco, pero vamos", zanjó el técnico riojano.

El de Haro dejó claro que, "el único objetivo" en Tifilis es clasificarse por el Mundial, "independientemente de los guarismos y números que se puedan dar en esta fase de clasificación", como podría ser no encajar por quinto partido consecutivos. "Queremos ganar para dejar casi sentenciada la clasificación y eso pasa por pelear, trabajar y por hacer las cosas bien para tener posibilidades para ganar", comentó.

De la Fuente recordó que en estas concentraciones tienen "muy poco tiempo para trabajar", pero reiteró que gran parte del éxito actual es que cuentan "con grandísimos futbolistas" que le permite siempre conformar "un equipo muy competitivo". "Eso es lo que nos da mucha tranquilidad y seguridad de cara a afrontar los difíciles encuentros que hemos tenido que superar", advirtió.

"MUCHOS FUTBOLISTAS PUEDEN QUEDAR EN EL RECUERDO DE LOS AFICIONADOS"

Preguntado por el jugador al que le gustaría tener durante mucho tiempo, reconoció su dificultad para elegir por su "apego con este grupo de jugadores". "Ojalá se eternizaran todos, pero que por lo menos que quedara en la mente de todos que esta fuera una selección como aquella del 2008 al 2012. Muchos futbolistas tienen la posibilidad de hacer historia y quedar en el recuerdo de los aficionados, creo que es el mejor premio que puede obtener un profesional", sentenció.

De la posición de lateral derecho, De la Fuente no está preocupado porque "Carvajal se va a recuperar también para el Mundial" y Pedro Porro "es un especialista", además de tener a un Marcos Llorente que es "muy versátil" y juega en esa posición "a un nivel excepcional". "Hay otros futbolistas que aconsejo que echéis de vez en cuando una ojeada. En la Sub-21 hay grandes futbolistas, en Inglaterra hay otros que están jugando en esa demarcación y en Portugal hay muy jóvenes que tienen mucho futuro. Me da mucha tranquilidad", detalló.

Finalmente, el seleccionador habló de Dani Olmo, otro jugador que "también puede jugar en diferentes posiciones" y que no le genera "ninguna duda" pese a que no esté despuntando en este tramo de temporada. "Es un futbolista que parece que está hecho para la selección Española. Es ese tipo de jugador que incluso no estando bien en su club, cuando viene aquí rinde un nivel altísimo", remarcó.

"A la Eurocopa llegó con problemas físicos muy importantes y luego fue decisivo, ese es Dani Olmo para nosotros, es de total y absoluta confianza, de un gran nivel futbolístico y excepcional en el humano", concluyó el preparador del combinado nacional.