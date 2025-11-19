De la Fuente: "Es muy difícil tener el rendimiento de estos jugadores de manera tan seguida"

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha subrayado que "es muy difícil tener el rendimiento" de sus "fantásticos" pupilos "de manera tan seguida", a colación del empate (2-2) de este martes frente a Turquía en su sexto y último partido dentro de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

"He aprendido hoy lo difícil que es ganar, otra vez más. Ya lo conocía, pero no está de más que nos lo recuerden de vez en cuando. Es muy difícil ganar, es muy difícil estar al nivel que nos encontramos, es muy difícil tener el rendimiento de estos fantásticos jugadores de manera tan seguida", dijo De la Fuente en rueda de prensa desde el Estadio de La Cartuja.

"Estamos felices, contentísimos. Esto lo único que hace es poner en valor todo lo que se ha hecho anteriormente. Es muy difícil tener la racha de resultados que llevábamos nosotros, dificilísimo. Y esto pone en valor lo que se consiguió en Turquía, ese 0-6 que fue rayando a la perfección, nada fácil y así sucesivamente hasta el resultado de hoy. Nos hemos encontrado en un partido que en el primer tiempo creo que podíamos haber ido ganando con cierta holgura, con cierta diferencia en el marcador. Y en el segundo tiempo pues ha tenido más alternativas", comentó De la Fuente.

"Pero aun así, creo que el partido era también para haberlo ganado. En cualquier caso, felices de estar en un Mundial, clasificados para un Mundial de la manera que lo hemos hecho. Y felices por llevar esta racha tan importante de 31 partidos invictos. En cualquier caso, aunque no parezca, estoy feliz", insistió el seleccionador de la 'Roja'.

"Ahora hay muchísimo trabajo. Primero, ya sabéis que vamos el día 4 y 5 de diciembre a ver el sorteo y ver las sedes que tenemos ahí en Estados Unidos con los rivales. Y ya desde ese mismo momento, el día 6 y 7 de diciembre ya ponemos a trabajar sobre los rivales, sobre los partidos que tenemos que hacer. Seguir a todos los rivales que nos vayamos a encontrar en los posibles cruces, etc. Ahora hay muchísimo trabajo de seguimiento, además del seguimiento habitual de los futbolistas. Ahora tenemos mucho mucho trabajo por delante, es la época más intensa", admitió.

Luego habló del previsible duelo contra Argentina en la final única de la Finalissima. "Nos hace muchísima ilusión. Desgraciadamente para esto tienen que transcurrir cuatro meses. Son meses que pasan rápido, pero es mucho tiempo por delante. Aprovecharemos para hacer ese trabajo que estábamos comentando y el seguimiento de lo que estaba diciendo de los futbolistas. No pensamos en ese partido todavía, pero obviamente ya tenemos que estar empezando a poner las bases, los cimientos sobre lo que vamos a encontrar sobre esa información que tenemos que tener", aclaró.

Al hilo, luego destacó "la ilusión que genera un partido de esas características". Creo que es muy bonito para un país, para esta selección, para la Federación Española de Fútbol y para el fútbol español que nos encontremos inmersos en esta competición tan apasionante", agregó.

"Desgraciadamente dentro de las numerosas lesiones que hemos tenido, hay una parte positiva, que es la oportunidad que tienen otros futbolistas de reivindicarse y de que seguramente en otras circunstancias no tendrían esta posibilidad de demostrar al fútbol, a ese escaparate mediático que ya habló en alguna ocasión, de demostrar todo el potencial futbolístico que tienen. Esa es la parte más positiva. Y además felices de haberles dado, no la oportunidad, sino simplemente el reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo durante todo este trimestre y que abre mucho el abanico de futbolistas que podamos seguir tirando de ellos", habló de los 'tocados'.

"Con respecto a Grimaldo, tenía un golpe que trajo del último partido que disputó con su club. Había evolucionado muy bien durante la semana, pero ayer no estaba cómodo y entonces me dijo pues que no se encontraba fino y, una vez más en esa línea de lo que decimos siempre de cuidar al futbolista y no asumir ningún riesgo, decidimos dejarle descansar y que recupere bien. Seguramente ya esté para jugar el domingo", vaticinó.

También fue preguntado sobre Samu Aghehowa. "Es normal, es un jugador todavía joven, con una energía natural fantástica y que jugar en la selección española pues le excita muchísimo, le pone a mil revoluciones. Entonces, en la medida que vaya cogiendo más experiencia, más tranquilidad y su potencial futbolístico que demuestra cada domingo que tiene oportunidades en su club, pues lo hará también en la selección", indicó.

"No tenemos ninguna prisa con él, es un futbolista en formación, es un futbolista de mucho futuro y lo que tiene que hacer es simplemente ir entendiendo que la exigencia de la selección es tremenda, altísima. Pero que él está obviamente también preparado para ello, en el futuro será seguramente un futbolista muy importante", recalcó sobre Samu Aghehowa.

Otro nombre en el foco fue el del delantero madridista Gonzalo García. "Está haciendo un grandísimo trabajo, al igual que otros compañeros, y nosotros lo celebramos. Y ojalá siga en ese rendimiento altísimo y que meta muchos goles en su club. Esa es la mejor noticia para él, para su club y para el fútbol español", se limitó De la Fuente a contestar.

"Yo creo que el debate sobre Unai Simón no existe. Si lo hubo en algún momento, desapareció hace mucho tiempo. Unai Simón tiene un rendimiento excepcional cuando ha tenido que intervenir en estas cuatro o cinco paradas que dices, no me conocía la estadística, pero son decisivas. Hoy ha tenido una actuación también muy importante", siguió en la rueda de prensa.

"No genera ninguna duda, pero es verdad que tenemos otros grandísimos porteros detrás. Hemos hablado de David Raya, que es un excepcional portero. Yo he dicho que tenemos entre los 10 mejores porteros del mundo, en mi opinión, hay seis españoles; y eso es una gran suerte. Pero Unai Simón es un superportero histórico en números, en cifras y en futuro", concluyó.