De la Fuente pone nota al año de España: "Es difícil de mejorar"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, apuntó que el año de España es "difícil de mejorar", aunque confió que así sea con los nuevos retos de 2025, donde esperan disputar la 'Final Four' de la Liga de Naciones buscando el billete a cuartos de final como primera de grupo este viernes contra Dinamarca.

"Siempre se puede mejorar, es lo que pienso, tenemos margen de mejora, pero objetivamente es difícil de mejorar, por datos. Nuestra idea es el año que viene, primero terminar este ganando todos los partidos, seguir mejorando. Hay retos nuevos", dijo este jueves en la previa al duelo en el Parken Stadium de Copenhague.

La campeona de Europa y de la Liga de Naciones llega con alguna cara nueva, cuya "adaptación es muy rápida, muy fácil" en una "familia sigue creciendo", porque De la Fuente explicó la fortuna de tener bien cubierta cada posición. "Tenía la idea clara con Pau Cubarsí, era nuestra primera idea pero tuvo el golpe en la cara. Al ver el rendimiento contra la Real nos sacó de la duda. Estábamos bien cubiertos con Paredes y Pau Torres pero hemos tirado de un jugador que estaba en nuestros planes", afirmó.

"Tenemos la suerte de contar con grandes futbolistas, dos o tres por posición de un gran nivel. No nos gusta que se lesione nadie, pero tenemos que estar preparados para estas situaciones. Contar con Pedro Porro, Mingueza, Zubimendi, Oyarzabal, es un lujo. Hay futbolistas para reemplazar las situaciones adversas", añadió ante las ausencias de Lamine Yamal, Rodri o Dani Carvajal.

Por otro lado, el seleccionador habló de las opciones de Álvaro Morata y de Fabián Ruiz de jugar en la capital danesa. "Morata ha entrenado casi con normalidad, seguimos un protocolo. Fabián ha tenido un virus y esta mañana no ha entrenador, pero espero que mañana estén en condiciones de estar en la convocatoria", añadió, explicando que no llamó a Iñigo Martínez porque no entraba en sus planes. "Entran otros en mis planes, son con los que queremos contar. Sin ningún desaire, pensamos en otros jugadores", confesó.

"Mañana es un partido muy importante. Queremos ser primeros de grupo, seguir con la dinámica ganadora y sacaremos el mejor equipo para ganar mañana. Queremos ganar y zanjar la primera posición", añadió antes de enfrentar a una Dinamarca que estrenará a Brian Riemer en su banquillo. "Tendremos preparado el plan", dijo De la Fuente sobre los posibles cambios del nuevo técnico.

Por otro lado, el preparador riojano no quiso quejarse del calendario, si llega a la 'Final Four' de la Liga de Naciones a continuación del final de la Liga en junio. "El año pasado fue similar. Una semana de concentración es un lujo. La dinámica y la idea nuestra está clara. Sabíamos el calendario a principios de temporada y ojalá podamos estar en esa situación", comentó.