Fútbol.- Arnau, sobre la sanción a Cristiano: "Sólo esperamos que Competición haga justicia como hasta ahora"

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El meta del Málaga Francesc Arnau comentó hoy que prefiere no entrar a valorar la sanción de dos partidos impuesta al jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, por su golpe al malaguista Patrick Mtiliga aunque, añadió, espera "que el Comité de Competición haga justicia como ha hecho hasta ahora".

"Todo se sobredimensiona, cuando jugamos contra ellos cambia todo y parece que existamos, sobre todo desde Madrid o Barcelona. Ellos siempre lo van a mirar desde su perspectiva, no van a mirar al rival de turno", indicó.

De todos modos, Arnau deja claro que no existe voluntad de polémica por parte de los costasoleños, sin olvidar que, al fin y al cabo, el gran perjudicado por todo lo sucedido no es otro que Mtiliga, que sufrió una fractura nasal.

"Nosotros de 'guerrilla' no vamos, vamos igual que todos los equipos. En el mundo del fútbol esas cosas pasan. Yo no me meto en la sanción, sólo esperamos que el Comité de Competición haga justicia como ha hecho hasta ahora. Lo único que me preocupa de esto es que tenemos un jugador, que es Patrick, que va a estar tres semanas fuera y no vamos a contar con él", sentenció.

También habló sobre este tema Jesús Gámez, que se pronunció en parecidos términos. "A nosotros nos preocupa la recuperación de Mtiliga. Hay que preocuparse por el chaval, que es al que se le ha roto la nariz", apuntó.

Eso sí, el lateral rechazó de plano las posibles acusaciones que se puedan hacer al Málaga calificándolo de 'equipo leñero'. "Cuando eres un equipo pequeño se intenta hacer daño antes de los partidos, no comprendo las actitudes de ciertas personas y no fue justo para el Málaga, pero yo me centro en lo que nos pasa a nosotros. Son cosas que pasan en todos los partidos", concluyó.