Fútbol.- Del Bosque presenta una iniciativa que homenajeará a la selección que ganó el oro olímpico en Barcelona '92

Actualizado 28/02/2007 14:51:52 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex entrenador del Real Madrid Vicente del Bosque presentó la II edición del 'Vodafone Stars Challenge', una iniciativa para acercar el fútbol de élite al aficionado que practica este deporte y cuyo cuerpo técnico encabeza para formar, entre otras cosas, un equipo que se enfrente a la selección de fútbol que ganó el oro en los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona en 1992, en un acto de homenaje por los 15 años de su triunfo.

Junto a Del Bosque, en el acto desarrollado en un céntrico hotel madrileño se encontraban Miguel Hernández, ex futbolista del Espanyol y el Rayo Vallecano y oro olímpico en la cita, así como la directora de Patrocinios y Eventos de Vodafone España, la empresa patrocinadora, y el ex futbolista Raúl Ruiz, que trabajará junto al ex entrenador madridista.

El equipo técnico dirigido por Vicente del Bosque y por Raúl Ruiz escogerá un total de 16 jugadores que pasarán unos días de concentración en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, viviendo el ambiente de un equipo profesional, antes de enfrentarse el próximo 17 de mayo a la selección española de fútbol que ganó el oro olímpico en Barcelona como homenaje por los 15 años de conmemoración de su triunfo.

El acto se tornará en el primer homenaje a los campeones olímpicos desde su triunfo. El equipo estará dirigido por el entonces seleccionador, Vicente Miera, así como por la gran mayoría de sus jugadores, como Kiko, Guardiola, Alfonso o Luis Enrique, de los que sólo dos, Santiago Cañizares (Valencia) y Pinilla (Nástic), siguen en activo, y la mayoría de los cuales ya ha confirmado su presencia.

LOS SELECCIONADOS REPRESENTARÁN A ESPAÑA EN ATENAS

Además, del grupo de 16 jugadores escogidos, siete serán elegidos para representar a España en la 'Vodafone Cup', un torneo de fútbol que contará con la participación de ocho equipos procedentes de Australia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal, Reino Unido y España, y que se jugará en el estadio del Olympiakos de Atenas en los días previos a la final de la Liga de Campeones, a la que posteriormente serán invitados.

La participación en el evento, que en su primera edición se cerró con un encuentro ante el Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán, está abierta a cualquier persona mayor de edad, indistintamente de su sexo, y las pruebas de selección tendrán lugar en las ciudades de Málaga, Sevilla, Valencia, Bilbao, Madrid, Gijón y Barcelona entre los meses de marzo, abril y mayo.

Además, la recaudación conseguida a través de los mensajes de móvil que se envíen para participar en las pruebas de selección se destinará en esta edición al 'Movimiento por las Mujeres Indígenas del Mundo' (MoMIN), una organización humanitaria que lucha por la igualdad social y utiliza el fútbol para la recuperación de la autoestima de mujeres residentes en la localidad boliviana de Camiri.