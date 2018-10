Fútbol.- Forlán: "Directamente nadie del Atlético me ha dicho que estoy en venta"

Actualizado 22/08/2011 17:20:34 CET

"No tengo ninguna oferta del Inter de Milán" Sobre la huelga: "Esperamos que se solucione y que se unan las partes"

El delantero uruguayo Diego Forlán, cuyo futuro parece estar fuera del Atlético de Madrid, reiteró que aún le restan dos años más de contrato con los rojiblancos, al tiempo que se mostró "tranquilo" ante los rumores que le sitúan en el Inter de Milán aunque desmintió haber recibido ninguna oferta de los italianos.

"Estoy acostumbrado a los rumores porque siempre se habla de mi futuro en verano. Estoy tranquilo porque todos son rumores y por ahora en el club nadie me ha dicho que me vaya. Además, directamente nadie me ha dicho que estoy en venta. No tengo rencor a nadie. Yo llegué hace cuatro años y mantengo la misma ilusión, si me voy, estaré feliz por lo que logré en estos cuatro años", afirmó el ariete durante la presentación de las nuevas botas 'adipower Predator', donde coincidió con los colchoneros Sergio Asenjo y Gabi y los madridistas Adán y Arbeloa.

Así, el ariete rojiblanco confirma que "no" ha recibido ninguna propuesta para dejar el Atlético de Madrid. "No tengo ninguna oferta del Inter de Milán, mi idea es estar aquí y cumplir los dos años que me quedan con el Atlético, pero todo puede pasar hasta que no se cierre el mercado de fichajes", reconoció.

"Por ahora no hay nada concreto, nadie duda de que el Inter de Milán es uno de los clubes más importantes de Europa y del mundo, pero tengo dos años de contrato con el Atlético de Madrid", destacó sobre el cuadro interista.

El ariete uruguayo no dudó en reconocer que sí había leído las declaraciones de su padre, en las que aseguraba que no seguiría en el Atlético. "No he hablado con él, pero sí he visto lo que dijo. Creo que habría que escuchar el audio porque conozco a mi padre y también a la prensa. No sabemos si dijo eso o el periodista exageró", subrayó.

Cuestionado sobre su ausencia en la lista de convocados para la ida de la previa de la Europa League ante el Vitoria de Guimaraes, el charrúa explicó su conversación con Gregorio Manzano. "Venía de vacaciones, hablamos de que tenía unas molestias y preferimos no estar al final aunque sí estuve concentrado con el resto del equipo", recordó, al tiempo que espera poder disputar la vuelta en tierras lusas.

"SIEMPRE BUSCO MOTIVACIONES Y DESAFÍOS NUEVOS".

De cara a la presente temporada, Diego Forlán, que viene de ganar la Copa América con Uruguay con sus nuevas botas, reconoce que es optimista: "Siempre busco motivaciones y desafíos nuevos. El de esta temporada con el Atlético es un desarío nuevo y estoy ilusionado porque intentaremos pelear por los cuatro primeros puestos y estar en 'Champions'. Luego veremos si en la Copa del Rey y en la Europa League podemos pelear por algún título".

"Se han ido grandes jugadores como Simao, el 'Kun', pero también han llegado otros. Se está armando un gran grupo. Tenemos la oportunidad de hacer grandes cosas y devolver la alegría a los aficionados", subrayó el todavía rojiblanco.

Además, Diego Forlán destacó la llegada del delantero colombiano Falcao, subrayando que es un futbolista que "ha ido de menos a más". "Es un jugador que va creciendo y que es una gran incorporación para el grupo", señaló.

Por último y cuestionado por la huelga de los futbolistas, confía en que se llegue a una rápida solución. "Esperamos que se solucione y que se unan las partes. Que exista ya un acuerdo porque a todos, después de las vacaciones a todos nos falta el fútbol. Estamos tranquilos y esperamos que haya fútbol", concluyó.