Fútbol.- Juande Ramos sobre Chevantón: "Si le tengo que decir la verdad, le haría mucho daño, lo hundo"

El técnico del Sevilla Juande Ramos aseguró hoy que, si tuviera que decirle "la verdad" a Chevantón, podría hacerle mucho "daño" y lo hundiría, en respuesta a las declaraciones que ayer realizó el punta uruguayo sobre el entrenador manchego.

Chevantón declaró que Juande no era una "persona sincera", y esgrimió, como ejemplo para ello, la reunión del entrenador "en un hotel con otro equipo", en alusión al supuesto encuentro de Juande con emisarios del Tottenham inglés la pasada semana. Todo ello estuvo motivado porque, pese a ser un descarte del entrenador rojiblanco, fue el máximo mandatario sevillista, José María Del Nido, el que le dio la noticia.

En este sentido, Juande añadió que el futbolista no tenía "la información suficiente" como para poder asegurar que se reunió con los ingleses, y se ratificó en las formas criticadas por el punta argumentando que "públicamente" no puede decir si cuenta o no con un futbolista.