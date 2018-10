Fútbol.- Pochettino asegura que contaba con 'Lola', cedido al Sporting de Gijón

Actualizado 27/01/2010 16:00:50 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Mauricio Pochettino, aseguró hoy que personalmente contaba con el jugador serbio Milan 'Lola' Smiljanic, cedido ayer al Sporting de Gijón hasta final de temporada con opción a compra, pero que entiende la voluntad del centrocampista de querer jugar más minutos.

"Está claro que contábamos con él, pero ha preferido buscar una nueva vida en su futuro para jugar, y mas bien fue su decisión. A mí, personalmente, me hubiera gustado que se hubiera quedado en el equipo", apuntó el técnico argentino.

En cuanto al mercado de invierno, que de momento le ha traído al delantero Osvaldo, manifestó la dificultad de encontrar una incorporación factible para todos, tanto a nivel deportivo como económico. "Volvemos siempre a lo mismo. No es fácil en este mercado buscar lo 'bueno, bonito y barato' otra vez. La situación no es fácil, pero de toda manera no es algo que me quite el sueño", espetó.

Preguntado por las salidas, sorprendió al decir que el club "aplaudiría" la salida de algún jugador "porque la cosa no está fácil" debido a la situación económica. "La verdad es que en este mercado puede pasar cualquier cosa y en los últimos días se activan mucho las operaciones. Mi labor es preparar bien al equipo para el día del Bilbao y estas cosas a mí se me escapan de las manos", matizó.

Por último, Pochettino celebró tener el "buen dilema" por contar con tres porteros en la plantilla. "Carlos (Kameni) llegó bastante cansado del viaje, hoy no ha entrenado, y ahora verá a la familia, a dormir un poco, y mañana veremos cómo está y cómo está el grupo", apuntó al respecto.