Fútbol.- Poschner (Zaragoza): "No sería serio comentar públicamente por qué se rompió con Víctor Muñoz"

Actualizado 26/12/2009 21:23:19 CET

El director general del Real Zaragoza, Gerard Poschner, lamentó hoy que los medios de comunicación se quisieran anticipar a la contratación de Víctor Muñoz, que finalmente no se produjo, y afirmó que desde el club maño no van a comentar los motivos por los que se rompieron las negociaciones.

El ex futbolista pidió "perdón" por comunicar la ruptura de las negociaciones con Muñoz a última hora del pasado miércoles. "No fue una hora muy adecuada ni muy normal en España, aunque creo que cada uno de vosotros (a los periodistas) estaba despierto", indicó Poschner en rueda de prensa.

El alemán recordó que "durante diez días" estuvieron analizando la situación "hablando sobre todo con Aurelio (Gay) y negociando también con Víctor Muñoz". "Debíamos recoger todas las informaciones y tomar una decisión", añadió.

"El único problema que había es que algunos medios se quieren anticipar bastante a las noticias y dan cosas por hechas que no lo son. Eso no es nuestra culpa, y en ningún momento declaramos que Aurelio va a seguir o no, ni nada sobre Víctor Muñoz", prosiguió Poschner, que no quiso comentar los motivos de la ruptura con el entrenador aragonés porque "no sería serio hacerlo públicamente".

Por otro lado, el director general cree que es "normal" que se quiera "fortalecer" la defensa porque son el equipo "más goleado". "Vamos a ver en los próximos días que pasa en nuestro equipo, pero no somos el Barcelona ni el Real Madrid y nuestras posibilidades son limitadas, aunque haremos un esfuerzo enorme para mejorar la situación de la plantilla y tenerla a gusto de Aurelio para que pueda trabajar a gusto", indicó.

Poschner también tuvo palabras para el posible interés por el guardameta Toni Doblas, ex del Zaragoza y actualmente en el Huesca. "Hizo un gran trabajo aquí y dejó amigos, pero eso no quiere decir que se haya hecho una ofertas ni a él ni al Huesca", comentó.

"Tenemos una muy buena plantilla. Hemos tenido un poco de mala suerte con las lesiones y ahora vamos a ver como todos estos jugadores van a responder porque no es tan fácil salir de una lesión y responder al cien por cien desde el primer día. Afrontamos un periodo donde necesitamos a cada uno al cien por cien, no sólo físicamente. Cada uno debe saber cuales son sus obligaciones y sino habrá que buscar soluciones", advirtió.

Finalmente, el alemán dejó claro que existe "un ambiente desagradable" alrededor del equipo, pero que "lo único importante es el fútbol". "Lo más importante es el equipo y el entrenador y lo único que pido es que les apoyen", sentenció.