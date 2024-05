FUTPRO revela que el 80% de las jugadoras de fútbol de élite tuvieron problemas de salud mental

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El II Estudio FUTPRO sobre la salud mental llevado a cabo por el sindicato mayoritario del fútbol femenino en España ha revelado que el 80 por ciento de las futbolistas de élite han tenido en algún momento problemas de salud mental a lo largo de su vida y ofrece una guía para poder evitarlos o superarlos.

Este segundo informe destaca los miedos, inquietudes y áreas de mejora identificados por las jugadoras, con el objetivo de impulsar progresos en las instituciones pertinentes.

El Hotel NH Collection Constanza de Barcelona acogió la presentación de este II Estudio, en el que la presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez, destacó que no es suficiente tener un protocolo de salud mental sino "formar y educar".

"Tienes que enseñar a las futbolistas a detectar qué les está pasando. Es importante también que el staff y directivos estén formados en salud mental", valoró. El objetivo principal de FUTPRO con este estudio es guiar a instituciones deportivas, desde clubes hasta federaciones y medios de comunicación, en la comprensión y abordaje de las preocupaciones de las jugadoras profesionales y deportistas de élite en general.

Así, se proporciona una visión única desde la perspectiva de las propias futbolistas, permitiendo que las instituciones tomen medidas para proteger su salud física y mental, y fomenta la inversión en investigación y tratamiento de la salud mental en el deporte.

El análisis, basado en la opinión de más del 40 por ciento de las jugadoras de primera división de la Liga F, refleja la importancia y lo necesario que es cultivar la salud mental en los deportes de alto rendimiento.

"En la actualidad, nos encontramos con que el 80% de nuestras futbolistas han sufrido síntomas de depresión, estrés o ansiedad debido a la alta exigencia del deporte de élite, dónde el 60% de ellas no se sintieron apoyadas por su club. Y lamentablemente, el 70% opinan que las exigencias de los clubes hacen que tengan más posibilidades de sufrir problemas de salud mental", destaca el informe.

Igual que una rotura muscular o rotura ósea tienen tratamiento, un problema de salud mental también lo tiene. Pero FUTPRO lamenta que más del 90% de las futbolistas no se sentirían cómodas contando en la Liga F que padecen algún problema de salud mental y el 96% creen que muchas de sus compañeras ocultan sus problemas de salud mental por miedo a que eso tenga consecuencias deportivas.

Entre otros problemas del presente, más del 50 por ciento de las futbolistas encuestadas están preocupadas por llegar al salario mínimo, seguido de los campos de fútbol e instalaciones, ambas con un 14%. "Es evidente que el bienestar y desarrollo de las jugadoras comienza desde sus clubes, quienes desempeñan un papel fundamental en su crecimiento tanto profesional como personal", señala el informe.

Irene López, una de las campeonas del mundo de fútbol, explicó cómo tomó la dura decisión de abandonar el deporte por su salud mental. "Podría disfrazar los motivos por los cuales dejo el fútbol, pero no lo voy a hacer, lo dejo por cuestiones de salud mental, y lo comparto para aquellos que me lean y se den cuenta de que no están solos, que en esta vida hay que priorizarse por encima de todo, que desde que nacemos hasta que morimos solo tú vas a estar contigo, y hay que cuidarse", manifestó.

Desde FUTPRO se quiere demostrar que esto es un gran problema y quieren ayudar a cambiar la conversación sobre la salud mental, aumentar la conciencia sobre el problema y cambiar las políticas. Como comentó la psicóloga deportiva Inma Puig, el estudio de FUTPRO sobre salud mental en el fútbol femenino es innovación y da las pautas a seguir, no desde una teoría elaborada en un despacho, sino "como resultado de las respuestas de las protagonistas: las jugadoras".

Algunas de estas herramientas son: promover un entorno de apoyo entre compañeras de equipo y facilitar el acceso a recursos de salud mental para concienciar sobre su importancia en el rendimiento deportivo.

También implementar políticas de igualdad de género y programas de sensibilización para apoyar activamente a las jugadoras que se enfrentan a discriminación, fomentando su representación equitativa en todos los niveles del fútbol.

O, entre otros puntos a seguir, brindar apoyo integral durante la rehabilitación de lesiones, incluyendo asistencia emocional y financiera, junto con el establecimiento de expectativas realistas para una recuperación efectiva.