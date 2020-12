Gabi: "Necesito prepararme bien, no tendría sentido llegar al Atlético sólo por quien soy"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ya exjugador del Atlético de Madrid Gabi Fernández tiene claro que su objetivo ahora un vez retirado del fútbol es la de prepararse "bien para el futuro" porque "no tendría sentido" volver al club rojiblanco para ocupar un puesto en el banquillo por lo que fue o consiguió, advirtiendo que le gusta "liderar grupos".

"Ahora quiero estar con los míos y a disfrutar con mi gente, que me lo he ganado ya. Quiero prepararme bien para el futuro, quiero seguir ligado al mundo del fútbol", remarcó Gabi en el programa 'El Larguero' de la cadena SER.

El madrileño apuntó que podría haber seguido "jugando" y que había tenido "alguna oferta de España y del extranjero". "He preferido retirarme bien y cuando he querido", subrayó, aclarando que uno se va "relajando poco a poco" cuando está en un destino como el de Catar.

"No se descarta nada, pero ahora mismo necesito descansar y prepararme bien y no ser solamente una imagen. Llegar al Atlético por solo quien soy o por lo que he conseguido no tendría ningún sentido", prosiguió el que fuera capitán del conjunto colchonero.

Al ya exjugador vería muy bien trabajar al lado de alguien como Diego Pablo Simeone "por lo reconocido que está", pero no espera de momento que le llame porque "tiene muy elegido su grupo de trabajo". En este sentido, aseguró que "no hubo ninguna llamada" cuando se marchó el 'Mono' Burgos y que no sabe lo que diría si el 'Cholo' le llamase ahora. "No lo sé, a mí me gusta liderar grupos y lo que haga quiero intentarlo con responsabilidades", admitió.

Tras dejar el Atlético, Gabi fichó por el Al-Sadd de Xavi Hernández. "Me ha sorprendido su inteligencia para ver el fútbol, creo que es porque lo ve tan fácil", indicó. "Está 24 horas pensando en fútbol, es un apasionado del fútbol", explicó del de Terrassa al que ve "preparado" para dirigir al FC Barcelona. "En poco tiempo lo veremos por ahí, pero no sé nada", añadió entre risas, aclarando que "todos los candidatos (a la presidencia del Barça) hablan de él y cuentan con él".

A nivel persona, confesó que le faltó ganar la Liga de Campeones, "pero no por ser más especial, sino por todos los atléticos", y el haber sido llamado por la selección, echando de menos en algún momento "una llamada o un reconocimiento interno", aunque no olvida que tuvo "delante" en su posición a la que considera "la mejor generación de la historia". "Estoy superorgulloso de lo que he conseguido y cómo lo he conseguido", zanjó.

"EL ATLÉTICO TIENE LA MEJOR PLANTILLA DE PRIMERA"

Sobre el Atlético, subrayó que tenga en este año "las cosas muy claras" y que Simeone hay sabido "adaptarse" a lo que tiene porque "ha visto las cualidades de sus jugadores y les está sacando mayor rendimiento".

"Para mí, la del Atlético es la mejor plantilla de Primera sin ninguna duda, el mejor once no", remarcó. "Depende de cómo estén los otros dos (Barça y Real Madrid) y viendo que no están tan bien, creo que tiene muchas posibilidades de competir todos los títulos", afirmó el exrojiblanco, que no quiero hacer comparaciones con el equipo en el que él estaba y que ganó la Liga en 2014, aunque no esconde que entonces tenían "el mejor grupo".

Gabi alabó el fichaje de Luis Suárez. "Sólo con la jerarquía que tiene y el respeto que impone a los centrales, le vale al Atlético", puntualizó. A Joao Felix, por su parte, le ve "más maduro". "Decide mejor, no corre tanto y en el vestuario está mas metido en lo que es Atlético y en tener que responder a las expectativas que le habían marcado. Además, la jerarquía de Suárez le ha descargado de presión", expresó.

El exmediocentro también cree que Yannick Carrasco está "con las cosas más claras y más implicado" que en su primera etapa, y elogió a Koke Resurrección. "Creo que va a ser la mayor leyenda del club, si no lo es ya", destacó, explicando que no era la "función" del actual capitán el convertirse en la prolongación de Simeone en el campo cuando él dejó el club.