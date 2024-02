Gabriel Paulista: "El derbi es fantástico, estoy preparado, tanto mental como físicamente"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo defensa brasileño del Atlético de Madrid, Gabriel Paulista, dejó claro este viernes que está "preparado tanto mental como físicamente" para debutar este domingo con su nuevo equipo en un partido "fantástico" como el derbi ante el Real Madrid, mientras que insistió en la "gran oportunidad" que le supone recalar en el conjunto rojiblanco.

"Ha sido todo tan rápido que el otro domingo estaba aquí jugando en contra, y al final ya estoy aquí para defender este escudo, físicamente estoy preparado para poder competir. El derbi es fantástico para el público y es una cosa que estoy acostumbrado también a jugar. Estoy preparado mentalmente, físicamente y espero poder defender de la mejor manera posible", destacó Gabriel Paulista en su presentación oficial como futbolista rojiblanco en el Cívitas Metropolitano.

El defensa de 33 años recordó que LaLiga EA Sports "es una competición muy difícil" y que el Real Madrid "es un rival muy bueno". "Nosotros somos capaces de ir ahí y ganar y en eso estamos pensando, para llegar el domingo y ganar", afirmó.

"Si pierdes te alejas mucho más y es aún más difícil, pero si ganamos nos acercamos más y podemos 'calentar' más la Liga, que es en lo que estamos pensando, lo que ya estamos imaginando y lo que queremos, por lo que estamos trabajando para llegar el domingo y ganar", expresó el central.

El defensa aseguró que aunque su llegada haya sido rápida, se queda "con el ambiente". "La afición me sorprendió mucho y ahora me toca estar de su lado. El vestuario es un vestuario increíble y me ha sorprendido también muchas cosas por ser muy alegre y una familia, y el entrenador también", recalcó Paulista.

"Es una gran oportunidad para mí, para mi carrera y mi familia. Estoy supercontento de estar aquí para defender este club y sé cómo es con la afición también. Sé cómo es defender este escudo, este es un club que está siempre disputando todas las competiciones y que quiere ganar títulos, por lo que hay que acostumbrarse a esto", apuntó.

"Ya me tocó ir convocado al partido contra el Rayo, un partido también muy difícil, y lo que me sorprendió fue la afición, lo que me dejó más impresionado es esto. Ahora me toca estar a su lado y sentir lo que ellos pueden aportarnos", puntualizó sobre el aliento de la grada del Metropolitano.

El exjugador del Valencia fue preguntado por Antoine Griezmann, al que considera "uno de los mejores jugadores del mundo". "He sufrido bastante jugando contra él y ahora quiero disfrutar a su lado. Fueron varios partidos de dificultad contra él y es un jugador muy inteligente, que sabe jugar bastante bien con el balón y sabe finalizar bien", detalló del francés.

"Es como un niño, siempre está de broma con los jugadores, con los compañeros, y esto a mí también me ha dejado un poco más tranquilo también. Vienes y siempre tienes un poco de nervios, pero viéndole a mi lado me quedo muy tranquilo con sus bromas", añadió.

Por otro lado, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, resaltó que el nuevo fichaje "tiene intensidad, fortaleza defensiva, potencia y personalidad". "Es un extraordinario refuerzo para la defensa de nuestro equipo de cara a la segunda mitad de la temporada, con un calendario cargado de partidos y en la que se deciden todos los objetivos que nos marcamos", dijo.