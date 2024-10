Gallagher: "Simeone es una persona brillante y me da muchísima confianza"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Conor Gallagher ha asegurado que su entrenador, Diego Pablo Simeone, es "una persona brillante" que le da "muchísima confianza", por lo que espera "seguir trabajando con él muchos años", además de advertir de que el Benfica planteará este miércoles "un partido muy duro" en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

"Siempre estuve en contacto con él y me mostró mucha confianza. El míster es una persona brillante desde que está conmigo, me da muchísima confianza, me ayuda mucho. Llevo poco tiempo aquí, pero me siento parte del equipom y eso es muy importante para mí, porque gracias a eso estoy jugando a este nivel. Espero seguir mejorando, estoy muy agradecido y espero seguir trabajando con él muchos años", declaró en rueda de prensa.

Sobre el duelo de este miércoles en Lisboa, avisó de que "va a ser un partido muy duro". "El Benfica es un equipo 'top', pero esperamos estar preparados y conseguir los tres puntos. Estamos preparados para el partido. Efectivamente, va a ser un reto, va a ser un partido emocionante, pero estamos preparados", subrayó.

El futbolista inglés habló también del derbi del pasado domingo ante el Real Madrid, marcado por la polémica. "Fue un partido muy difícil contra el Real Madrid, es un rival muy complicado. Es un equipo 'top' y, aunque pudimos hacerlo mejor, fue un punto bueno", indicó.

Por último, Gallagher opinó también de la retirada de Antoine Griezmann de la selección francesa. "Es un jugador increíble y para mí su carrera internacional ha sido brillante. Me ha ayudado a sentirme a gusto en el club, es muy humilde, muy amable. Se merece todos los aplausos que ha recibido. Es un jugador increíble y una gran persona", manifestó.