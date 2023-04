Galtier: "No puedo aceptar que mi nombre se vea manchado de esta manera"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, comunicó este viernes que ha emprendido acciones legales tras ser acusado de hacer comentarios racistas contra sus jugadores durante su etapa como técnico del Niza francés, argumentando que no puede "aceptar" que su nombre "se vea manchado de esa manera".

"Soy un niño de los barrios populares, educado en el respeto a los demás, sea cual sea su origen, su color o su religión. Toda mi vida como hombre ha estado dictada por la preocupación de compartir y vivir bien con los demás, no puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se vean manchados de esta manera. Por ello, he decidido emprender acciones legales contra todo aquel que atente contra mi reputación", avanzó el técnico en un comunicado que leyó a los medios de comunicación en rueda de prensa.

Galtier afirmó que confía en el sistema judicial francés, al mismo tiempo que confesó que acababa de enterarse que se ha iniciado un procedimiento judicial por sus presuntos comentarios racistas. "Y no haré más comentarios al respecto", apuntó con contundencia.

Las acusaciones, que Galtier niega enérgicamente, aparecen en un correo electrónico supuestamente enviado por el ex director de fútbol del Niza, Julien Fournier, al final de la temporada pasada. El contenido se dio a conocer por primera vez este martes, cuando se conoció que presuntamente Galtier le comunicó a Fournier, en palabras de este, que el club francés "no podía tener tantos negros y musulmanes en el equipo".

Sin embargo, Galtier, en su primera comparecencia pública desde que salió a la luz la noticia, negó rotundamente las acusaciones de racismo que "algunas personas han hecho irresponsablemente" y por las que se mostró "muy conmocionado". El PSG tiene mañana un partido muy importante. Toda mi energía y concentración están en ese partido", señaló antes de enfrentarse al Lens, segundo clasificado de la Ligue 1.

"Estas acusaciones me hieren en lo más profundo de mí. No es agradable, pero los momentos que he pasado con los jugadores, preparando este partido tan importante, me han permitido olvidar. Hemos trabajado duro, mis jugadores están decididos y comprometidos. Me han dado las mejores respuestas por la forma en que se han entrenado", agregó Galtier.

El club parisino también mostró su apoyo a Galtier, cuando el responsable de prensa del PSG expresó que la entidad "apoya a Christophe ante estas amenazas inaceptables. "Este asunto se tratará legalmente. Para proteger la seguridad de todos, el club pide a todos que asuman su responsabilidad. El PSG, la directiva, los jugadores y todos los empleados no toleran ninguna forma de discriminación dentro y fuera del terreno de juego", expresó.

"La lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación es una parte fundamental de la ética del club. El club está conmocionado por este episodio y todo el mundo sigue plenamente concentrado en el partido del sábado", concluyeron desde el PSG.