Gareth Bale, ofrecido al Getafe

Archivo - Angel Torres, President of Getafe, is seen during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Granada CF and Getafe CF at Nuevo Los Carmenes stadium on October 28, 2021, in Granada, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, confirmó este miércoles que le han ofrecido al delantero galés Gareth Bale, pero que es una decisión a la que debe "darle vueltas" y consultarla con la dirección deportiva y con el técnico Quique Sánchez Flores.

"Alguien se lo puede tomar a broma, pero hace 45 ó 50 minutos que he hablado con su representante y nos lo han ofrecido, no es un invento. Lo había visto anoche en algunos sitio y he averiguado los motivos por los que quiere quedarse y por qué el Getafe. Le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador que está fuera", recalcó Torres durante la presentación de las equipaciones para la próxima temporada.

El mandatario dejó claro que no sabía el exmadridista recalaría en el equipo 'azulón'. "No sé si va a venir, pero todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado y ahora tengo que consultarlo con la dirección deportiva y el entrenador, cualquier cosa es posible", sentenció.

Torres aseguró que tiene "claros los cambios" que quieren hacer para la plantilla, pero que ahora debe ser "prudente". "Todo el verano nos van a estar adjudicando nombres, pero vamos a ir paso a paso. Queremos cambiar el equipo, poner más garra y más velocidad para que no nos pase lo del año pasado", advirtió.

"Estamos trabajando en ello, pero no vamos a montar el equipo el 6-7 de junio. Primero hay que terminar la temporada, pagar todo, que no haya denuncias ni quejas. A primeros de julio veremos lo que hemos sacado y los fichajes que tenemos cerrados y que no vamos a hacer públicos", añadió.

En este sentido, no escondió que ya ha estado en Valdebebas, donde salieron "muchos nombres". No dijo nada sobre posibles llegadas de Luka Jovic o Mariano Díaz, pero sí que "hay dos o tres jugadores interesantes del Castilla", mientras que tiene "pendiente" reunirse con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid. "Tenemos buena relación y por si nos podemos ayudar mutuamente porque no está el mercado para fichajes", puntualizó.

"Voy a reforzar todas las líneas", subrayó el presidente del Getafe que, "posiblemente", haga "más de siete fichajes", y que celebró la renovación de Quique Sánchez Flores por dos años. "Es un hombre que ya conocíamos y que lo ha hecho bien. Se lo ha ganado y llegamos a un acuerdo rápidamente", confesó.

"NO PASO POR LA PUERTA DE LA RFEF"

El mandatario también resaltó que han tratado de poner precios asequibles para los abonos y se refirió al tema de la remodelación del estadio. "Espero que en un mes tengamos arreglados algunos temas con el Ayuntamiento y a partir de ahí el equipo que está trabajando en este tema irá recibiendo a empresas que han hecho estadios nuevos, sobre todo en el Norte, para que nos vayan pasando diseños e ideas", comentó.

"Este campo hay que mejorarlo, es el único de Europa con foso y la afición y el pueblo de Getafe se merece uno mejor. Espero que con el Ayuntamiento nos sentemos para ver cómo se acomete ese tema. La ventaja que tenemos es que disponemos del dinero, tenemos 53 millones preparados para hacer un campo de Primera", prosiguió Torres, que no duda que el actual emplazamiento "es el mejor sitio".

Finalmente, el presidente 'azulón' dio su opinión sobre el conflicto entre la RFEF y LaLiga. "Yo no paso por la puerta de la RFEF, me nombró LaLiga como miembro de la Asamblea, pero no voy mientras que esté ese señor (Luis Rubiales), al que ya he tratado cuando era presidente de la AFE. Esto se debe aclarar y deben dejar de pelear, esta bronce no le hace ningún favor al fútbol y deseo que se arreglen porque vienen tres o cuatro años muy difíciles, pero cómo no caigan uno de los dos o los dos, lo veo difícil", expresó.

Además, defendió la figura de Ángel María Villar, en cuyo homenaje por parte de la AFE estuvo la semana pasada. "Estuve 14 años en su Junta Directiva y me fui cuando dijeron que lo quitaban. Pasarán muchos años y el caso se archivará, es la falsedad más grande que he visto en España, ha sido un atropello. Es mi amigo y le quiero mucho, he aprendido mucho de él y también me he peleado mucho con él, pero era un hombre muy valioso", aseveró.