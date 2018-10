Garitano: "El Atlético te lleva al límite a ti y al estamento arbitral"

Publicado 27/02/2018 16:53:55 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, ha destacado la capacidad del Atlético de Madrid para llevar "al límite" tanto a sus rivales como al "estamento arbitral" y ha avisado a sus pupilos de que deberán "dar lo mejor que cada uno" si no quieren que su rival les "pase por encima" este miércoles en el Wanda Metropolitano.

"El Atlético te lleva al límite, a nosotros como rival, y llevará al estamento arbitral. Todo el mundo va a tener que estar muy preparado porque ellos te llevan a que tengas que dar lo mejor de cada uno en cada una de las facetas porque si no te van a pasar por encima, te van a comer", avisó Garitano ante la prensa.

El técnico llamó a sus jugadores a "ir con una ilusión increíble al primer partido del 'Lega' en el Wanda contra un equipo increíblemente bueno que lleva los partidos al límite contra todo el mundo". "La situación, el campo, el rival... Todo merece un gran Leganés y ser mejores que la temporada pasada. Con esa mentalidad tenemos que ir", pidió.

En este sentido, recalcó que van a todos los campos "con la intención de puntuar" y que esta vez "no va a ser menos". "Vamos a preparar el partido con la idea de estar más cerca de ganar. Sabemos la dificultad, pero nosotros no vamos a cambiar. Seguramente podamos sorprender un poquillo más a la gente de fuera, ya ocurrió hace poco en algún otro estadio. A ver si lo repetimos", dijo el preparador del Leganés, que hace un mes eliminó al Real Madrid de la Copa ganando en el Santiago Bernabéu.

UN MAL RECUERDO CON DIEGO COSTA

Preguntado por el peligro que representa Diego Costa en el Atlético, Garitano se retrotrajo a 2008 para recordar un precedente que vivió cuando él entrenaba al Alicante y el hispano-brasileño vestía la camiseta del Albacete.

"Hace unos años preparé algo para frenarle, vino a Alicante, me hizo dos goles y me destituyeron. Entonces voy a intentar no preparar mucho, no vaya a ser que me mañana haga tres goles y el jueves me echen. Vamos a ver si mejoro en eso también", recordó con una sonrisa sobre aquel encuentro que concluyó con victoria del Albacete (1-2) con un único gol de Costa, expulsado aquel día.

Sobre las posibilidades del Atlético de conquistar la liga, contestó que "no es sencillo pelear la liga al Barcelona". "Todo el mundo, quitando seguramente el Atlético, tiene la vista puesta en el partido del domingo. Ves partidos, teles, preguntas, y del Leganés no ha hablado absolutamente nadie. Vamos a ver si conseguimos que el jueves hablen de nosotros, sería muy buena señal, avisó.

En cuanto a la situación de su propio equipo, el vasco dijo que están "bien", pero que todavía deberán "sufrir para conseguir la permanencia". "Estar +11 sobre el descenso a día de hoy... Con 30 puntos no te vas a salvar, pero estamos cerca. En las segunda vueltas ya sabe cada uno a lo que juega y a nosotros nos tiene que servir de experiencia lo que vivimos la temporada pasada", reflexionó.