Garitano: "No suelo hablar de los árbitros y no quiero poner excusas, pero jugar con diez condiciona todo el partido"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, trató de zanjar cualquier polémica sobre la expulsión de Raúl García ante el Real Madrid por dos amarillas antes del cuarto de hora y por un posible penalti a Iñaki Williams porque no quiere "poner excusas" ni suele "hablar de los árbitros", aunque sí tiene claro que "jugar con diez condiciona todo el partido".

"Llevo dos años aquí y creo que nunca he hablado de los árbitros y quiero seguir así. No suelo hablar de los árbitros y no quiero poner excusas", aseguró Gaizka Garitano en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico vizcaíno recalcó que no había podido hablar "todavía" con Raúl García, pero cree que esa jugada y el posible penalti no señalado a Williams pueden "determinar" el partido. "Está claro que ha condicionado todo, pero no sé si ha sido. No es lo mismo jugar con uno menos todo el partido como con uno más", subrayó.

"No he visto las jugadas repetidas, no quiero cargar nada contra nadie. Son lances del juego que te pueden pasar y nos ha ocurrido hoy a nosotros. Jugar con diez condiciona todo el partido", añadió Garitano.

Por ello, prefirió quedarse "con las cosas buenas". "El equipo está bien y ha competido otra vez muy bien, pero es cierto que por algún error o un detalle no estamos teniendo esas victorias que queremos. Estamos haciendo muchas cosas bien para los resultados que estamos teniendo", advirtió.

"Los que han entrado como Lekue o Vencedor han estado bien, y para jugar con diez aquí lo hemos hecho con personalidad y hemos defendido con mucho orden. Al final hemos estado muy cerca de poder empatar y quizá otro equipo hubiera perdido por goleada, pero pudimos empatar al final. Lástima no haber tenido esa suerte para poder llevarnos el punto", prosiguió el entrenador del Athletic.

Garitano incidió en que "los jugadores tienen que ver que compiten y que hacen las cosas bien". "Seguimos con ahí con pequeños detalles que condicionan los partidos, pero se ve que el equipo está bien y con diez ha hecho un gran partido en el escenario que era. No sé cómo estaremos el próximo porque nos hemos dado una paliza buena, estamos reforzados por esta actuación, pero tenemos que pensar ya en recuperar porque en pocos días volvemos a tener un partido muy importante", afirmó.

"Yo sigo trabajando con mucha ilusión, estamos muy unidos con la plantilla y a seguir, pero los entrenadores siempre estamos en entredicho y no puedo hacer nada con eso. Tengo que seguir con el trabajo que estoy haciendo", sentenció sobre su futuro.