Garnacho jugará cedido en el Aston Villa durante la próxima temporada

Archivo - El internacional argentino Alejandro Garnacho disputando con el Chelsea FC la final de la FA Cup contra el Manchester City en la temporada 2025-26. - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo izquierdo Alejandro Garnacho se convirtió este miércoles en la tercera incorporación del Aston Villa de la Premier League, al que llega en calidad de cedido para la campaña 2026-27, procedente del Chelsea FC, donde jugó una temporada, según ha comunicado el club.

Garnacho, de 22 años, reforzará la ofensiva del conjunto dirigido por el entrenador español, Unai Emery, durante una temporada en calidad de cedido y lucirá el dorsal '17', después de que el Aston Villa alcanzase un acuerdo con el Chelsea FC.

El internacional argentino, que no estuvo presente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, participó en 43 partidos con el Chelsea FC la temporada pasada, en los que anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias entre todas las competiciones.