Gattuso: "Un club inglés ha ofrecido mucho dinero por Guedes, tenemos que aceptar"

Archivo - Gennaro Gattuso - Tano Pecoraro/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Gennaro Gattuso, confirmó que el club ha recibido una oferta de "mucho dinero" por Gonçalo Guedes que piensan "aceptar", con lo que la salida del jugador portugués es inminente, al tiempo que confió en que lleguen refuerzos.

"Esta mañana me ha llamado Miguel Corona. Me ha explicado la situación. Un club de Inglaterra ha hecho una oferta y ya está. Es mucho dinero. No sé la cifra exacta, pero tenemos que aceptar y haremos algo para mejorar el equipo", apuntó el técnico italiano en Mestalla, después de ganar el Trofeu Taronja este sábado, dando las gracias a la afición y a los 30.000 congregados por su apoyo.

El luso fue protagonista en la previa a la presentación del Valencia ante su público por las noticias sobre su posible salida y también en el post. Guedes no se vistió de corto, ni jugó en la victoria 'che' por 2-1 sobre el Atalanta. "No tengo ninguna promesa, pero el club sabe muy bien que tenemos que completar el equipo. Espero que vamos a fichar 2-3 jugadores", añadió el técnico.

"Pienso que solo puedo hablar en positivo de mi equipo. Es un equipo que está dando todo en los entrenamientos. El equipo es increíble. Está jugando un fútbol totalmente diferente al del año pasado. No es fácil cambiar todo radicalmente en unos meses, pero estoy viendo cosas buenas. Estoy muy orgulloso del equipo por cómo trabaja", añadió, descartando el fichaje de Arthur.

Gattuso insistió en que el equipo tendrá que reforzarse. "Si se va Guedes tenemos que fichar jugadores. Me gustarían jugadores funcionales. En este momento, cuando hablo con Layhoon, Sean o Miguel, lo sé. El club sabe lo que tenemos que hacer para completar el equipo. No hablo si tenemos que fichar un delantero o un pivote. Tenemos que completar el equipo y esta es la prioridad", apuntó.

Además, el técnico 'che' reconoció estar enfadado por no centrar la rueda de prensa en los que están y en el buen partido ante el Atalanta. "Estoy enfadado porque después de un partido que hemos jugado contra un gran equipo, entiendo que me preguntéis de todo, pero creo que no es correcto hablar solo de Guedes. Hablamos de Soler, Gayà, Vázquez, de todo el equipo", dijo.

"Guedes, con el dinero que el otro equipo va a pagar, no era posible que el club pudiera retenerlo. Estoy enfadado por hablar quince minutos solo de Guedes. Pienso que tenemos que incorporar jugadores porque LaLiga es complicada y larga. Tenemos el equipo, tenemos 18 jugadores para cubrir lesiones", añadió.

Además, Gattuso fue preguntado por la situación del equipo de cara al inicio liguero la próxima semana. "Esta victoria es un partido amistoso. Tenemos que trabajar mucho porque nuestro juego no es fácil y tenemos que pensar partido a partido. Ahora tenemos un partido ante un equipo con una mentalidad ofensiva, con muchos jugadores nuevos. Tenemos que pensar en el Girona y después hablaremos de otra cosa", afirmó.