Gavi, baja para Vallecas y en la selección por molestias en la rodilla derecha

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, no podrá contar este domingo con el centrocampista Pablo Páez 'Gavi' en su visita de la tercera jornada de LaLiga EA Sports al Rayo Vallecano debido a unas molestias en la rodilla, que también le apartará de jugar con la selección española.

"El jugador Pablo Páez Gavira tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido del domingo ante el Rayo y su evolución marcará su disponibilidad", informó el conjunto blaugrana en su perfil oficial de 'X'.

Esto provocó que el centrocampista andaluz se caiga también de la lista de convocados del seleccionador Luis de la Fuente para los partidos ante Bulgaria y Turquía de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según confirmó el combinado nacional que, "de momento", dejará su convocatoria en 25 futbolistas.