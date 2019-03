Gayá: "Está claro que mi posición es de lateral; pero, todo lo que sea ayudar, yo encantado"

Publicado 22/03/2019 19:12:08 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español José Luis Gayá ha reiterado este viernes que su posición habitual en el Valencia CF "es de lateral", pero que estará "encantado" en desempeñarse donde considere oportuno el técnico, Luis Enrique Martínez, para "todo lo que sea ayudar" a la selección en sus citas de clasificación para la Eurocopa 2020.

"Me gusta jugar también de extremo; aunque es verdad que, cuando lo he hecho ahí, ha sido con línea de cuatro mediocentros y tres extremos. Está claro que mi posición es de lateral; pero, todo lo que sea ayudar en el equipo, yo encantado", comentó Gayá en rueda de prensa.

"Es el primer partido, con mucho en juego, y tenemos que generar mucha ilusión para la gente que venga y la que nos siga desde casa. Hay que jugar con un estilo muy definido y para eso estamos entrenando esta semana", dijo. "Somos un equipo con una idea clara y que va a salir a ganar desde el principio. Con esa idea iremos hacia delante", añadió el jugador valencianista.

Así, Gayá expresó su alegría por jugar en casa. "El hecho de estar aquí en Mestalla, con la selección, para mí es un orgullo. Hacía mucho tiempo que no venía la selección a Valencia y me voy a acordar de toda mi familia, de mis amigos y de toda la gente que me ha estado apoyando. Tenemos ganas de que llegue ya el partido y poder jugarlo", admitió.

"En el aspecto defensivo, es cierto que se tienen que mejorar cosas. Pero para eso estamos entrenando toda la semana, para tener claro cómo defender, cómo presionar y cómo atacar. Para eso estamos trabajando con el míster. Hemos hecho también charlas individuales por posición, para seguir corrigiendo unas cosas y seguir potenciando otras", indicó.

Por último, elogió la labor de su club en las categorías inferiores. "Sí es verdad que últimamente están saliendo laterales izquierdos con el mismo perfil, que nos gusta atacar sobre todo. Creo que eso habla bien de la cantera; no se hace nada especial, pero sí se trabaja mucho. Para un club, la cantera ha de ser importante y así es aquí", aseguró.