Gayà: "No me arrepiento, cuando llevas el brazalete tienes que defender al club"

"Otros han dicho peores cosas que la mía y no les ha pasado nada"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia José Luis Gayà aseguró este viernes que no se arrepiente de sus declaraciones sobre el estamento arbitral, porque "cuando llevas el brazalete tienes que defender al club" y "nunca" ha faltado "el respeto" a los árbitros, al miso tiempo que confesó que no entiende "las formas" del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), porque a "otros compañeros no les ha pasado nada".

"No me arrepiento de la declaración que hice, quizá las formas no fueron las mejores, lo puedo entender, pero ellos tienen que entender que por el hecho de llevar el brazalete tienes que defender al club y tus compañeros. Si hay algún árbitro que piensa lo contrario o diga que le he faltado el respeto a alguien que salga y lo diga. Mis padres no me han inculcado esos valores, dormiré muy tranquilo estas noches", aseveró el capitán del Valencia en rueda de prensa.

El pasado 16 de abril, tras el empate sin goles entre Valencia y Osasuna, Gayà declaró que Melero López había "visto un penalti y no ha querido pitarlo", lo que se tradujo en una sanción de cuatro partidos que no cumplió el curso pasado al haberse presentado el recurso. Este jueves, a tan solo tres días de disputar el primer partido de LaLiga ante el Girona, el TAD ratificó el castigo.

"Estoy triste y un poco decepcionado, es una sanción desproporcionada, son cuatro partidos y no he dicho nada para que me cayesen tantos. No me quiero comparar con nadie, pero se han dicho declaraciones, por lo menos igual que las mías, y no ha pasado nada, eso es lo que me duele. Todos tenemos que ser iguales y no entiendo por qué a mí se me ha quedado la sanción y en otros casos no ha pasado nada. Me gustaría que alguien me lo explicase, no entra en mi cabeza", afirmó desesperado el lateral.

Sin embargo, Gayà no cree que sea un "ataque directo" al club, así como negó que la sanción hubiese sido distinta si jugara para otro equipo. "Lo que no entiendo son las formas, cómo se ha hecho. Han tardado 42 días en contestar al recurso, el TAD se ha reunido siete veces, han sacado otros temas que se presentaron después, no me ha gustado para nada", relató sobre la manera de proceder del TAD con su caso.

"PENSÁBAMOS QUE ME IBAN A QUITAR LA SANCIÓN, ERA LO MÁS SENSATO"

"Todos pensábamos que me iban a quitar los partidos, porque es lo más sensato, como han hecho en otros casos", lamentó el jugador, que relató cómo fue la conversación con el árbitro en dicho partido. "Habíamos visto el penalti en el descanso, se lo dijimos al árbitro, que tenía el VAR. En ningún momento falté el respeto a nadie, llevo nueve años jugando y nunca he insultado a ningún árbitros, les tengo el máximo respeto. Siempre he intentado ayudarles y por eso me duele aún más esta situación injusta, me duele mucho", expresó.

Gayà, que no se plantea más represalias por comparecer en esta rueda de prensa, insistió en que "no se ha tratado bien el tema", aunque esto le "hará aún más fuerte" y seguirá "dándolo todo". "¿Qué va a pasar este año cuando la gente salga a hablar? Si me sancionaron a mí, si buscamos igualdad deberían sancionar a muchos jugadores. El año pasado se dijeron cosas peores que la mía y no les ha pasado nada. Hay que tratar a todos los jugadores de la misma manera, no lo entiendo", exigió.

Además, en la parte deportiva, aseguró que esta decisión "condiciona" la preparación del equipo. "Claro que me preocupa que el míster no haya podido preparar de la mejor manera el inicio de Liga. Si sé que no voy a estar, me preparo de otra manera. El míster podría haber preparado de otra manera el inicio, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza que a falta de tres días se me diga si puedo jugar o no", recalcó.

"Sé que es un hándicap no poder empezar jugando, pero ya me conocéis, lucharé por mis sueños, la ilusión de todo niño es poder jugar un Mundial y lo seguiré intentando al máximo. Trabajaré aún más estas cuatro semanas para estar al máximo nivel, para nada descarto ir al Mundial", valoró sobre sus opciones para estar en Catar.

Finalmente, Gayà reveló que no ha hablado con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, aunque descartó un "problema" entre el Valencia y la Federación. "He notado el apoyo de la afición, toda la gente del fútbol se ha volcado con mi situación, siempre lo recordaré, se lo agradezco", concluyó el jugador, que además reconoció "buena sintonía" para su renovación con el club.