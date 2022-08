El TAD rechaza el recurso del Valencia y confirma la sanción de 4 partidos a Gayà

El Valencia muestra públicamente su apoyo al jugador por su "desproporcionada e injusta sanción"

Gayà: "Mantener una sanción de cuatro partidos no creo que sea algo proporcional"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Valencia CF José Luis Gayà no podrá jugar en las primeras jornadas de LaLiga Santander después de que el TAD haya ratificado la sanción de 4 partidos al lateral, que el club califica como "desproporcionada e injustificada" y que el Comité de Competición le puso tras sus declaraciones contra los árbitros en la jornada 32 del pasado curso.

El conjunto 'ché' aseguró en un comunicado que brindan su total apoyo a Gayà y manifestaron su "profunda indignación" por la "desproporcionada e injusta" sanción de cuatro partidos.

La pasada temporada, el club recurrió la sanción ante Apelación, pero tras no fructiferar el recurso, interpuso otro ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ahora ha ratificado la sanción para el internacional español.

El Valencia asegura que después de que sus alegaciones en Apelación "no fueran atendidas" recurrió ante el TAD argumentando "el evidente agravio comparativo con respecto a otros casos que con manifestaciones similares o incluso más duras a las de Gayà no habían sido sancionados o, en caso haberlo sido, la sanción había sido anulada a posteriori".

"Este jueves -a tan solo tres días de disputar el primer partido de LaLiga ante el Girona FC- el club ha recibido respuesta al recurso presentado el 30 de junio después de insistir al TAD durante varias semanas y verse obligado a solicitar la cautelar. El TAD, lamentablemente, ha desestimado las alegaciones y ratifica esta injusta sanción al capitán del Valencia CF, por lo que Gayà no podrá jugar las cuatro primeras jornadas de LaLiga", lamenta el equipo valencianista.

El pasado 16 de abril, tras el empate sin goles entre Valencia y Osasuna, Gayà declaró que Melero López había "visto un penalti y no ha querido pitarlo", lo que se tradujo en una sanción de cuatro partidos que no cumplió el curso pasado al haberse presentado el recurso. El club destaca ahora que "las manifestaciones de Gayà son públicas, al igual que las de otros futbolistas y entrenadores" y que por eso no ven justa la sanción.

GAYÀ: "MANTENER UNA SANCIÓN DE CUATRO PARTIDOS NO CREO QUE SEA ALGO PROPORCIONAL"

Por su parte, el jugador mostró su disgustó tras la sanción. "Quiero mostrar mi más absoluta desaprobación con la decisión que ha tomado el TAD en el día de hoy. Considero la decisión de desestimar el recurso presentado por el València CF un agravio comparativo sin ningún tipo de precedente", explicó Gayà en redes sociales.

"Mantenerme una sanción de cuatro partidos no creo que sea algo proporcional. No busco ninguna comparación con otros compañeros de profesión, pero creo que no se puede aplicar la normativa dependiendo del mes, año o apellido del jugador", añadió.

Por ello, el lateral informó que este viernes a las 12:00 atenderá a los medios de comunicación para dar su opinión. "Pese a todo y la enorme desilusión que supone esta sanción, seguiré trabajando al máximo para poder cumplir mis sueños", sentenció.