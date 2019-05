Gayà: "Tenemos que estar con todos los sentidos todos los minutos"

Publicado 08/05/2019 19:14:08 CET

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español José Luis Gayà, jugador del Valencia CF, ha afirmado este miércoles que él y sus compañeros tienen que "estar con todos los sentidos todos los minutos" para optar a la remontada contra el Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Liga Europa, debido al 3-1 encajado durante la ida en Londres.

"He aprendido que el equipo tiene que estar vivo los 90 minutos, que no puedes despistarte en ningún momento, porque te despistas en un minuto y te meten dos goles. Esa es la realidad, porque tienen gente de muchísima calidad y muy buena, tenemos que estar con todos los sentidos todos los minutos", dijo Gayà en rueda de prensa.

"Tenemos que creer en que se puede, nosotros creemos todos. Es la realidad; si no, no saldríamos a jugar. Mestalla va a estar con nosotros y les necesitamos, el equipo se va a dejar todo lo que tenga para lograrlo. Sabiendo la dificultad que va a tener y que tenemos delante un rival de mucha calidad", añadió.

Así, se centró en la eliminatoria y aparcó los rumores sobre su futuro. "Estoy con mucha ilusión de seguir jugando partidos aquí, me gusta mirar el presente y el presente es que tenemos la oportunidad de jugar una final y no pienso en mucho más", dijo. "Mestalla tiene que ser el jugador número 12, estoy seguro que lo va a ser, y vamos a estar dándolo todo con mucha intensidad para intentar pasar, sí o sí", agregó.

"No es fácil gestionar estas emociones, cuando llegas al campo y tienes un recibimiento de los espectaculares... Esa sensación nos motiva, cuando bajamos del autobús no pensamos en otra cosa que no sea salir a jugar, y esa energía que te da nos puede generar energía positiva", comentó sobre el ímpetu de Mestalla.

Tendrá que cambiar la cara el conjunto 'che' para voltear el marcador ante los 'gunners'. "Mañana espero que se vea un equipo con mucha intensidad, un equipo que tiene que ir a ganar duelos y que va a ir a buscar la portería rival con muchísimas ganas. Eso espero del equipo", indicó.

Otras remontadas de este curso podrían servir de inspiración. "Veníamos con un 2-2 conseguido contra el Betis, va a ser un partido diferente. Es verdad que necesitamos marcar goles, pero va a ser largo y estoy seguro de que los 90 minutos en Mestalla se van a hacer muy largos para el rival", señaló Gayà.

"No podemos perder el orden, si no encajamos vamos a tener opciones reales de pasar, y aunque encajemos un gol no nos tenemos que venir abajo, porque con tres goles iríamos a la prórroga. El equipo está capacitado para poder hacerlos, vamos a seguir hacia adelante con muchísima ilusión", concluyó.