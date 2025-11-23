Getafe - Atlético de Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este domingo al Getafe CF en la jornada 13 de LaLiga EA Sports con el objetivo de alargar su escalada de puestos, pero con la baja esperada de su portero Jan Oblak por molestias físicas, y con el reto entre los locales de repetir su triunfo del pasado 9 de marzo ante los colchoneros.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Iglesias, Abqar, Duarte, Djené, Rico; Arambarri, Milla, Mario Martín; Liso y Mayoral.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Giménez, Lenglet, Ruggeri; G.Simeone, Barrios, Koke, Baena; Sorloth y Julián Álvarez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Getafe y Atlético de Madrid de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 23 de noviembre a las 18.30 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulones y los colchoneros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.